Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, herkesin yürüme mesafesinde toplu ulaşıma ulaşabilmesi için Bursa’yı metrobüsle tanıştıracaklarını söyledi. Raylı sistem ağını da genişleteceklerini anlatan Başkan Bozbey, “Geçit-Mudanya arası metrobüs hattı oluşturuyoruz. Emirsultan-Teleferik, Arap Şükrü-Tophane, Altıparmak-Devlet Hastanesi, Arabayatağı-Mimar Sinan arasında fünikiler hattı planlıyoruz. Kentimizin güney ve kuzey hattında alternatif bulvarlar ve bisiklet yolları oluşturuyoruz. Yaya öncelikli bir kent hedefimizin ilk durağı da Heykel oluyor” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Bursa Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı ve Geleceğin ulaşım modelleri’ konulu değerlendirme toplantısı düzenlendi. Kentsel hareketlilik planı üzerine önerilerin konuşulduğu toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, genel sekreter yardımcıları, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay Özkan, üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından ve meslek odalarından temsilciler ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı. “SADECE BUGÜNÜ DEĞİL, GELECEĞİ DE DÜŞÜNÜYORUZ” Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, değişen dünyada ulaşım modellerini modern çağın gerekliliklerine uygun şekilde geliştirmek gerektiğini ifade etti. Sürdürülebilir ulaşımın çevreyi koruyarak, ekonomiye katkı sağlayarak ve bireylerin hayat kalitesini artırarak oluşabileceğini belirten Başkan Bozbey, “Modern kentlerde artık çevre dostu, enerji verimliliği yüksek, karbon salınımını en aza indiren ulaşım çözümleri tercih ediliyor. Dünyanın pek çok gelişmiş kenti, sürdürülebilir ulaşıma öncülük ediyor. Bizler de Bursa’mız için benzer bir vizyonu hayata geçirmek istiyoruz. Kentimizde toplu taşımanın kullanımını teşvik etmek, raylı sistemleri genişletmek ve bisiklet yollarını yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Kentsel ulaşımı daha çevreci, ekonomik ve kolay hale getirmek adına filomuzu yeniliyoruz. Ulaşım projelerimizi hayata geçirirken, sadece bugünü değil, geleceği de düşünüyoruz. Bursa’da otobüs, tramvay ve bisiklet gibi alternatif ulaşım modellerini yaygınlaştırarak, karbon ayak izimizi azaltmayı ve geleceğe daha temiz bir şehir bırakmayı hedefliyoruz” diye konuştu. “ULAŞIM ALANINDA BİRÇOK YENİ PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK” Bursa’nın, büyüyen nüfusu ve hızla gelişen altyapısıyla yıllarca ulaşımda birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını söyleyen Başkan Bozbey, yaşanan sorunların temelinde plansızlık, plan dışı kaçak yapılaşma ve kentin öngörülemeyen hızlı büyümesi olduğunu dile getirdi. Gelecekte yaşanabilecek modern bir kent oluşturabilmek için 2050 yılı gelişimini hedef alan ‘Çevre Düzeni planı’ çalışmalarına başladıklarını belirten Başkan Bozbey, “Tarihi, kültürel ve doğal mirasına saygılı, dirençli, yenilikçi, yaşanabilir, mutlu ve yeşil bir şehir hayalimizi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yenilikçi çözümleri benimsemek zorundayız. Bu sebeple Nisan ayından bu yana ulaşım alanında birçok yeni projeyi hayata geçirdik ve sürdürülebilir ulaşım adına önemli adımlar attık. Göreve geldiğimiz günden itibaren, toplu taşıma sistemimizi güçlendirme çalışmalarımıza hız verdik. Kentin her bölgesine yayılmış bisiklet yolları ve mikro mobilite çözümlerinin geliştirilmesi de bu dönemde üzerinde en çok durduğumuz konuların başında geliyor. Bisiklet kullanımını artırarak, hem çevreyi korumayı hem de trafik yükünü azaltmayı hedefliyoruz” dedi.

“ÇEVRECİ ULAŞIM MODELLERİ DESTEKLENMELİ” Bursa’nın farklı bölgelerinde elektrikli scooter ve bisiklet kiralama istasyonlarını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Bozbey, kısa mesafeli yolculuklar için çevre dostu çözümler sunacaklarını anlattı. Herkesin toplu taşıma araçlarına hızlı ve güvenli şekilde erişebilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Bozbey, “Fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalı. Elektrikli araçlar ve bisiklet gibi çevreci ulaşım modelleri desteklenmelidir. Ulaşım sistemleri zaman ve enerji kaybını en aza indirmelidir. Farklı ulaşım araçları arasında kusursuz bir entegrasyon sağlanarak, vatandaşlar bir noktadan diğerine kesintisiz bir şekilde geçiş yapabilmelidir. Bursa'yı örnek bir ulaşım kenti yapma yolundaki hedefimiz, bu ilkeler doğrultusunda şekilleniyor. Hedefimiz, Bursa’da yaşayan herkesin, sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir ulaşım sistemi ile güvenli, rahat ve keyifli bir yaşam sürebilmesidir” dedi.

“YAYA ÖNCELİKLİ BİR KENT HEDEFİMİZİN İLK DURAĞI HEYKEL” Toplu ulaşım sisteminin entegre ve ulaşılabilir hale getirilmesi için öncelikle kentli hareketlerini ve ihtiyaçlarını belirleyebilmek amacıyla ‘Ulaşım Master Planı’na yoğunlaştıklarını anlatan Başkan Bozbey, Bursa’yı sadece bugünün değil, yarının ihtiyaçlarına da yanıt verebilecek bir kent haline getirmek istediklerini söyledi. Başkan Bozbey, “Bursa’da herkes artık yürüme mesafesinde toplu ulaşıma ulaşabilsin diye öncelikle Bursa’mızı metrobüs ile tanıştırıyoruz. Raylı sistem ağı genişliyor. Geçit-Mudanya arası metrobüs hattı oluşturuluyor. Emirsultan-Teleferik, Arap Şükrü-Tophane, Altıparmak-Devlet Hastanesi, Arabayatağı-Mimar Sinan arasında fünikiler hattı planlanıyor. Kentimizin güney ve kuzey hattında alternatif bulvarlar ve bisiklet yolları oluşturuluyor. Yaya öncelikli bir kent hedefimizin ilk durağı da Heykel oluyor. Ulaşım sorunu, tek başına bir yönetim politikasıyla çözülemez. Bu sorun ortak bir akılla çözülebilir. Üniversitelerimizden aldığımız bilimsel destek, sivil toplum kuruluşlarımızın yapıcı eleştirileri ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları, bu süreçte en önemli kılavuzumuz oluyor. Bursa’nın ulaşım altyapısını geleceğe hazırlarken, bu kentin her bireyine daha konforlu, çevre dostu ve hızlı ulaşım çözümleri sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, bu yıl Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinin Bursa Kent Konseyi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve daire başkanlıklarının paydaşlığında düzenlendiğini söyledi. Haftasının ‘Paylaşımlı Kamusal Alanlarda, Şehri Birlikte Yaşayalım’ teması ile kutlandığını hatırlatan Aksoy, daha fazla sosyal eşitliği, daha fazla yol güvenliğini, daha az gürültüyü, hava kirliliğini ve daha iyi bir yaşam kalitesini, herkesin güvenli ve rahat bir şekilde hareket edebilmesini teşvik etmeyi amaçladıklarını belirtti. Aksoy, etkinliklerin düzenlenmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından program, oturum bölümleriyle devam etti. ‘Bursa Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı-Öneri ve Çalışmalar’ konulu oturumda, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Doç. Dr. Murat Kütükçü, BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli ve Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Selahattin Dinç konuşma yaptı.

‘Sürdürülebilir geleceğin ulaşım modelleri-Mikro mobilite’ konulu oturumun moderatörlüğünü Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Doç. Dr. Murat Kütükçü üstlendi. Oturumda, Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Turan Arslan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hediye Tüydeş Yaman, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Tektaş ve Bursa Teknik Üniversitesi’nden Dr. Öğr. üyesi Nurten Akgün konuşma yaptı.