Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 16. Dünya Briç Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Türkiye Kadın Milli Takımı’nın Bursa Briç Spor Kulübü oyuncusu Dilek Yavaş’ı makamında ağırlayarak tebrik etti.BURSA (İGFA) - Arjantin'in Buenos Aires şehrinde düzenlenen 16'ncı Dünya Briç Oyunları'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, İsveç'i mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Bursa Briç Spor Kulübü oyuncusu Dilek Yavaş’ın da yer aldığı takım, Türkiye'ye dörtlü takımlar kategorisinde ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dünya şampiyonluğu yaşayan Dilek Yavaş’ı makamında ağırlayarak tebrik etti. Bursa’nın bir spor kenti olması için tüm branşları desteklediklerini söyleyen Başkan Bozbey, sporun gelişmesi ve insanların spora teşvik edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı. Briçin de önemli bir spor olduğunu belirten Başkan Bozbey, tüm spor dallarına olduğu gibi briçe de gerekli desteği vermeye devam edeceklerini dile getirdi.