Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dört dağ ilçesinden biri olan Harmancık’a baştan sona yeniledikleri Kız Yurdu'nu kazandırdıklarını, yakın zamanda Bursa Yuvam’ı da açacaklarını söyledi. Başkan Bozbey, “Desteklerimizle bir taraftan tüm tarım alanları ekilecek, diğer taraftan hayvancılığın gelişimi sağlanacak. Harmancık da dört dağ ilçemiz de gülümseyecek” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in her 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek adına başlattığı ‘Başkan Bozbey Burada’ projesi, tüm hızıyla sürüyor. Proje kapsamında daha önce Büyükorhan, Keles, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Orhaneli, Kestel ve Karacabey ilçelerini ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey, son olarak Harmancık ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Genel sekreter yardımcılarından daire başkanlarına ve şube müdürlerine kadar kalabalık bir yönetim kadrosu ile ilçeye çıkarma yapan Başkan Bozbey, kamu kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret etti.

İlk olarak Harmancık Kaymakam Vekili Sevde Nur Mantı’yı makamında ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey’e, CHP Harmancık İlçe Başkanı Ahmet Tufan da eşlik etti. Ardından Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan’ı makamında ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey, talepleri yerinde dinleyip çözümler ürettiklerini, sosyal belediyeciliği her ilçeye götürmekte kararlı olduklarını belirtti. Harmancık Muhtarlar Derneği’ni de ziyaret ederek Dernek Başkanı Mustafa Gülşen ve muhtarlarla bir araya gelen Başkan Bozbey, görüş ve düşünceleri dinledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ve beraberindekiler, daha sonra Gençlik Merkezi’nin, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Kız Öğrenci Misafirhanesi’nin ve Harmancık Halk Kasabı Köfte Evi’nin resmi açılışını yaptı. Tesisleri gezerek yetkililerden bilgi alan Başkan Mustafa Bozbey, Haşim Ali Arıkan ile birlikte tezgahın başına geçerek köfte pişirip vatandaşlara ikram etti. Burkent Mobilya Fabrikası’nı da ziyaret eden Başkan Bozbey, ilçede kurulan pazaryerini de gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. HARMANCIK’A ‘BURSA YUVAM’ Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Başkan Bozbey Burada’ projesi kapsamında Bursa’nın dört dağ ilçesinden birisi olan Harmancık’ı ziyaret ettiklerini söyledi. Harmancık'ın nüfus bakımından en küçük ilçe olmasına rağmen doğası ile herkesin dikkatini çektiğini belirten Başkan Bozbey, proje kapsamında kurumları ziyaret ettiklerini, vatandaşlarla buluştuklarını dile getirdi. 6 ay içerisinde birçok hizmeti Harmancık’a kazandırdıklarını anlatan Başkan Bozbey, “Asfaltlama, kız yurdunun onarımı ve Halk Kasabı ile ilgili desteklerimiz oldu. Özellikle kız yurdu harap vaziyetteydi. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak orasını onardık. Bundan sonra kız öğrencilerimiz, keyifli bir ortamda kalacaklar. İlçeye hayırlı olmasını diliyorum. Gençlik Merkezi binasında bir sınıfı da Bursa Yuvam olarak değerlendireceğiz. Yakın zamanda açmış olacağız” dedi. ÇİFTÇİLİKLE VE HAYVANCILIKLA UĞRAŞANLARA DESTEK Dağ yöresini bir bütün olarak ele aldıklarını ifade eden Başkan Bozbey, yol, altyapı, kanalizasyon ve su gibi talepleri öğrendiklerini, bu konularda yoğun çalışma yürüttüklerini dile getirdi. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşanlara da desteklerinin olacağını söyleyen Başkan Bozbey, “Çiftçilerimizin daha fazla alan ekmelerini sağlamak için görüşmelerimizi yaptık. Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki dağ bölgemizde ekilmemiş tarım arazisi kalmayacak. Desteklerimizi olduğu gibi sunacağız. Bazı konularda alım garantisi de vereceğiz. Yaşam standartlarını yükseltecek gelire sahip olacaklar. Harmancık, Orhaneli ve Büyükorhan’ın kesişme noktası olan Demirci bölgesinde yer alacak mezbahanın projelerini hazırladık. Bu kesimhaneyle birlikte bölgede hayvancılığın daha fazla ilgi göreceğini, aile işletmelerinin artacağını net olarak gözlemliyoruz. Desteklerimizle bir taraftan tüm tarım alanları ekilecek, diğer taraftan hayvancılığın gelişimi sağlanacak. Nüfusun tekrar kentten buralara göç etmesini düşünüyoruz” dedi. “HARMANCIK DA DÖRT DAĞ İLÇEMİZ DE GÜLÜMSEYECEK” Dağ ilçelerinin artık talep gördüğünü, hafta sonları insanların köylerine geldiğini dile getiren Başkan Bozbey, Karayolları’nın mevcut yollardaki ve tüneldeki çalışmaları tamamlayarak ulaşımı rahatlatması gerektiğini belirtti. Dağ ilçelerine ulaşımın kısalması için Karayolları’nın farklı projeleri de yaşama geçirmesini beklediklerini söyleyen Başkan Bozbey, “Ulaşımla ilgili sıkıntıların çözülmesiyle dağ bölgesine olan ilgiyi daha da artacaktır. Hem tarım ürünlerinin hem de hayvansal ürünlerin satışı da önemli ivme kazanacaktır. Spor konusunda da alanlarımızı değerlendirmiş olacağız. Kırsal turizmin de artmasıyla bölgeye göçün yaşanacağına eminiz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnanıyorum ki Harmancık da dört dağ ilçemiz de gülümseyecek. Sonuçta Bursa da gülümseyecek” dedi.