Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda derece elde ederek madalya kazanan Büyükşehir Belediyespor kadın boks takımı sporcularıyla bir araya gelerek tebrik etti.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin birçok ilinden yüzlerce sporcunun katılımıyla Samsun’da düzenlenen U22, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda, Büyükşehir Belediyesporlu sporcular 5 madalya kazanmayı başardı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de 60 kiloda U22 Türkiye üçüncüsü İrem Gülfidan, 51 kiloda U22 Türkiye üçüncüsü Melisanur Efe, 48 kiloda Gençler Türkiye ikincisi Rümeysa Arıcı, 57 kiloda Gençler Türkiye üçüncüsü Melek Cabbar ve 50 kiloda Yıldızlar Türkiye ikincisi Sudem Temuçin’le bir araya gelerek başarılarından dolayı tebrik etti.

Ziyarette, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Gökay Azak, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Müdürü Mesut Öztürk, Büyükşehir Belediyespor boks koordinatörü İsmet Terzi ve boks antrenörleri de bulundu.

Başarılı sporcularla sohbet eden Başkan Bozbey, Türkiye şampiyonalarında derece alarak kente gurur yaşatan genç sporcularla buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Bursa’yı en iyi şekilde temsil ederek önemli başarılar elde eden sporculara teşekkür eden Başkan Bozbey, “Genç sporcularımız gelecekte hem Bursa hem de Türkiye’yi uluslararası alanda ve olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Başarılarıyla gururlanıyoruz. Avrupa ve Dünya Şampiyonası hazırlık kampı için milli takıma davet almaları, hem bizim hem de kentimiz adına büyük bir gurur kaynağı. Gençlerimizin azmi ve başarısı bizlere umut veriyor. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerine gönülden teşekkür ediyorum. Milli formayla daha nice başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Tüm gençlerimizi de spor yapmaya davet ediyorum” dedi.

Program sonunda Başkan Mustafa Bozbey tarafından sporculara çeşitli hediyeler takdim edildi.