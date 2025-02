Ramazan Ayı’nın kentte huzur, birlik ve beraberlik içerisinde geçirilmesi için kent genelinde kapsamlı bir hazırlık yaptıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 17 ilçede iftar programları düzenleyerek Bursalılarla buluşacaklarını söyledi.BURSA (İGFA) – Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan Ayı’nın kentte huzur, birlik ve beraberlik içerisinde geçirilmesi için kent genelinde kapsamlı bir hazırlık yaptıklarını belirtirken, 17 ilçede iftar programları düzenleyerek Bursalılarla buluşacaklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in her 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek amacıyla başlattığı ‘Başkan Bozbey Burada’ projesi, Nilüfer ilçesiyle devam etti. Proje kapsamında bugüne kadar 16 ilçeye makamını taşıyan Başkan Mustafa Bozbey, son olarak tüm yönetim kadrosu ile birlikte Nilüfer ilçesinde temaslarda bulundu.

“HAYIRLI RAMAZANLAR DİLİYORUM”



‘Başkan Bozbey Burada’ projesi kapsamında Nilüfer ilçesinde ziyaretlerde bulunduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, her yaştan insanın kabul edebileceği bir ‘Kent Anayasası’nı katılımcılık anlayışıyla sağlayacaklarını belirtti.

Ulaşım, trafik, çevre ve kentsel dönüşümün öncelikli konuları olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, bu konularda yoğun bir çalışma yaptıklarını dile getirdi. Birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olan Ramazan’ın en iyi şekilde geçirilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kapsamlı hazırlık yaptığını anlatan Başkan Bozbey, bu ay ihtiyaç sahiplerine gıda paketlerimizi ulaştıracağız. İnsanlarımızın mutlu ve huzurlu olması, Ramazan ayını iyi geçirmesi en büyük arzumuzdur. 17 ilçemizin tamamında iftar programları düzenleyeceklerini kaydetti.

Osmangazi’de 5, Yıldırım’da 4, Nilüfer’de 3 farklı yerde iftar yapacaklarını belirten Bozbey, "29 gün boyunca her akşam bir ilçemizde iftar yaparak vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Emirsultan Camii Meydanı'nda, Fomara Katlı Otoparkı’nda her akşam Bursalılarla iftar sofrasında buluşacağız.İnegöl’de her akşam iftar vererek dayanışma örneği göstereceğiz. İftar saatinde dışarıda olan vatandaşlarımıza belirli noktalarda iftariyelik dağıtımı yapacağız. Her akşam belirlenen camilerimizde tatlı ikramında bulunacağız. Ayrıca Kent Lokantalarımızda akşamları uygun fiyatlarla hizmetlerimize devam edeceğiz. Başvuru yapan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza nakit yerine geçecek kart desteğinde bulunacağız. Ramazan Ayı’nın İslam alemine, Bursa’mıza ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bayrama hep beraber sağlıkla, huzurla, mutlulukla ulaşırız. Herkesin dayanışma içerisinde Ramazan’ı en güzel şekilde geçirmesini istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm alanlarda vatandaşlarımızın yanında olacağız. Tüm Bursalılara hayırlı Ramazanlar diliyorum” diye konuştu.