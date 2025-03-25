Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ramazan ayının bereketini Karataylılarla paylaşmaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca her gün vatandaşlarla bir araya geldiklerini dile getiren Kılca; “Bu mübarek ay, kalbimizdeki birlik ve beraberliği pekiştiriyor" dedi.KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ramazan’da yoğun programlarına hız kesmeden devam ediyor. Hasan Kılca bu kapsamda ilk olarak, AK Parti Karatay Gençlik Kolları’nın düzenlediği “İftara 5 Kala” programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci ve AK Parti Karatay Gençlik Kolları üyeleri ile birlikte Karatay’ın farklı noktalarında yolculuk sırasında iftar saatine yetişemeyen vatandaşlara iftariyelik ikram etti.

KILCA, DOĞANLAR KUR’AN KURSU’NDA VATANDAŞLARLA İFTAR YAPTI

Başkan Hasan Kılca, “İftara 5 Kala” programının ardından Doğanlar Muhammed’ül Emin Kur’an Kursu’na geçerek burada eğitim gören öğrenciler ve dernek yöneticileri birlikte iftarını açtı. Programa AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Dualar eşliğinde gerçekleştirilen iftar programında Başkan Kılca, Ramazan’ın birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Ramazan ayı, bizleri birbirimize daha da yakınlaştıran, paylaşma duygularımızı arttıran mübarek bir zaman dilimi. Bizler de Karatay Belediyesi olarak hemşehrilerimizle iç içe olmayı, Ramazan’ın bereketini hep birlikte yaşamayı sürdürüyoruz. Bugün de Doğanlar Kur’an Kursu’nda eğitim gören kardeşlerimiz ve yöneticilerimizle bir araya gelerek iftar soframızı paylaştık. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.”

Doğanlar Muhammed’ül Emin Kur’an Kursu’nun çok güzel faaliyetler yürüttüğüne dikkat çeken Kılca; özverili çalışmalarından dolayı dernek başkanı, yöneticileri ve kurs eğitmenlerine teşekkür etti. Kılca, Karatay Belediyesi olarak derneğe desteklerinin süreceğini aktardı.

BAŞKAN ALTAY VE KILCA ARAPLAR MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

İftar programının ardından ise Başkan Hasan Kılca, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci ile birlikte Araplar Mahallesi Dolapoğlu Camii’ne geçti. Burada teravih namazını kılan Başkanlar, vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan’ın özel bir ay olduğunu vurguladı.

HASAN KILCA GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Gecenin son durağında ise Başkan Kılca, Araplar Mahallesi’nde bulunan Kafe Karatay’da gençlerle bir araya geldi. Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılanan Kılca, gençlerle sohbet ederek onların düşüncelerini ve önerilerini dinledi. Gençlere yönelik yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi veren Kılca, gençlere her zaman destek verdiklerini belirterek; “Gençler bizim geleceğimiz. Onların fikirleri, düşünceleri ve enerjileri bizim için çok kıymetli. Karatay Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanında olmaya, onların taleplerine kulak vermeye devam edeceğiz” dedi.