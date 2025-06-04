Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birliğin faaliyetlerini ve polemiklere yanıt veren bir açıklama yaptı.KONYA (İGFA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birliğin çalışmaları ve hedeflerini açıklayarak son dönemde ortaya atılan polemiklere yanıt verdi.

Başkan Altay, TDBB’nin Türk dünyasında kardeşlik, dayanışma ve iş birliğini güçlendirmek için 2003 yılında kurulduğunu vurguladı. TDBB’nin Türk dünyasının ortak sesi ve dayanışma platformu olduğunu belirten Başkan Altay, “Birlik, şehirlerin gelişimine yön veren, ortak akıl ve değerlerle iş birliğini güçlendiren kapsayıcı bir yapıdadır. Kültürel etkinliklerden altyapı projelerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz” dedi.

Merkezi İstanbul’da bulunan TDBB, 31 ülkeden yaklaşık bin 200 üye belediyeyle faaliyet gösteriyor. Arnavutluk’tan Özbekistan’a, Balkanlar’dan Orta Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada, 16 ülke yönetim kurulunda temsil ediliyor.

Birlik, ortak tarih, kültür ve medeniyet mirasını korumayı, yerel yönetimler arasında ekonomik, teknik, sosyal ve kültürel iş birliğini artırmayı hedefliyor.

TDBB’nin faaliyetleri arasında; uzman eğitimleri, staj programları ve kardeş şehir faaliyetleri, tarihi mirasın korunması, gençlik-spor organizasyonları ve sosyal yardım projeleri, belediyelere eğitim, danışmanlık, ulusal-uluslararası fonlara erişim ve dijital altyapı projeleri (e-belediye, Kent Bilgi Sistemleri) ile doktora ve yüksek lisans tez desteği, prestij yayınlar yer alıyor.