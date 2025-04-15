Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Mehmet Beğen Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ana sınıfı, ortaokul ve üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Meram Mehmet Beğen Ortaokulu’nu ziyaret ederek ana sınıfındaki öğrenciler ve 8. sınıf öğrencileriyle buluşan Başkan Altay, su tasarrufunun önemine değinerek, çocukların merak ettiği sorulara cevap verdi.

Başkan Altay, öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirerek, “Çocuklarımızın gözlerindeki sevinç, gençlerimizin azmi bizlere umut verdi. Hepinize sağlıkla, başarıyla dolu bir gelecek diliyorum. İyi ki varsınız çocuklar, yolunuz açık olsun” değerlendirmesinde bulundu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi’nde okuyan gençleri de ziyaret eden Başkan Altay, “Dertleştik, gülümsedik, hayallerini dinledik. Biz onların yolunu açmak, yükünü hafifletmek için buradayız. Tüm genç kardeşlerime gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, öğrencilerin istek ve önerilerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, “Konya’da hizmet etmek bu açıdan çok keyifli, desteğiniz çok yüksek. Gittiğimiz her yerde ilgi görüyoruz. Çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Üniversiteli gençler de ziyareti dolayısıyla Başkan Altay’a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.