Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ankara’da düzenlenen İLBANK 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu’nda İLBANK Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İLBANK 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu’nda İLBANK Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Başkan Altay, “Milletimize hizmete vesile olacak bu görevden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, büyükşehir ve il belediye başkanlarımıza, il genel meclisi temsilcilerimize, yerel yöneticilerimize ve tüm delegelere teşekkür ediyorum” dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Altay, 81 ilin kalkınmasına katkı sunmak, yerel yönetimlerle güçlü iş birlikleri kurmak ve şehirlerin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

Her görevde olduğu gibi bu görevde de titizlikle çalışacaklarını vurgulayan Başkan Altay, “Milletimize hizmete vesile olacak bu görevden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, büyükşehir ve il belediye başkanlarımıza, il genel meclisi temsilcilerimize, yerel yöneticilerimize ve tüm delegelere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

