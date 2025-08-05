Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çocuklara yönelik sosyal projelerine bir yenisini daha ekledi.BALIKESİR (İGFA) - Yaz boyunca 7. ve 8. sınıf öğrencilerine deniz tatili müjdesi veren Başkan Akın öncülüğünde çocuklar unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

Halkçı belediyecilik anlayışıyla kırsaldan merkeze şehrin her noktasında vatandaşlara eşit ve adil hizmet ulaştıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, öğrencilere yönelik hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Yaz tatilinde çocukların gönüllerince eğlenmesi ve boş zamanlarını verimli geçirmesi için tüm olanakları seferber eden Akın, 7. ve 8. sınıf öğrencilerini yaz boyunca deniz tatili ile buluşturacak. 12 Ağustos 2025 tarihinden itibaren gerçekleşecek olan etkinliklerden öğrenciler ücretsiz olarak faydalanabilecek.

“ÇOCUKLARIMIZ HER ŞEYİN EN GÜZELİNE LAYIK”

Balıkesir’i çocuklar için daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek adına eğitimden ulaşıma, sosyal aktivitelerden beslenmeye kadar birçok örnek projeyi hayata geçiren Başkan Akın başta kırsal mahalleler ve denizi hiç görmemiş çocuklar olmak üzere 7. ve 8. sınıf öğrencilerini deniz tatiliyle buluşturuyor. “Çocuklarımızın ve gençlerimizin mutlu olduğu, eğitim olanaklarından eşit ve adil bir şekilde yararlanabildiği, hiçbir eksikliklerinin olmadığı bir şehir için var gücümüzle çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz çalışmalarla ailelerin omuzlarındaki yükü hafifletirken çocuklarımızı da hiçbir aktiviteden mahrum etmiyoruz. Bu kapsamda denizle daha önce hiç tanışmamış çocuklarımız başta olmak üzere 7. ve 8. sınıf öğrencilerimizi doyasıya eğlenecekleri güzel bir deniz tatiliyle buluşturacağız. Çocuklarımız her şeyin en güzeline layık.” ifadelerini kullandı.

YÜZME AKTİVİTELERİYLE SINIRSIZ EĞLENCE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik deniz tatili etkinliğinde cankurtaran eşliğinde birbirinden eğlenceli yüzme aktiviteleri gerçekleşecek. Fırıntaş’ta birbirinden lezzetli yemek ikramlarıyla tatilin tadını çıkaracak olan çocuklar, ücretsiz bu etkinlikle deniz tatilinde doyasıya eğlenecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç Dalış Köyü’nde gerçekleşecek olan deniz tatili etkinliğine katılmak isteyenler https://basvur.balikesir.bel.tr/deniztatili linki üzerinden başvuru yaparken, 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Merkezi’nden detaylı bilgi alabilirler.