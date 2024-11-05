Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in romantik Fransa tatili! Beğeni yağdı Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in romantik Fransa tatili! Beğeni yağdı
Başından vurulmuştu! Mutlu Kaya'nın Başardım paylaşımı duygulandırdı
"Sesi Çok Güzel" programıyla tanınan Mutlu Kaya, takıntılı bir erkek tarafından başından vurulmuştu. Yüzde 96 oranında engelli kalan Kaya, yeniden yürümeye ve konuşmaya başladı. Son olarak Instagram hesabından...Devamı için tıklayınız