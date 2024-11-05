Başından vurulmuştu! Mutlu Kaya'nın "Başardım" paylaşımı duygulandırdı
"Sesi Çok Güzel" programıyla tanınan Mutlu Kaya, takıntılı bir erkek tarafından başından vurulmuştu. Yüzde 96 oranında engelli kalan Kaya, yeniden yürümeye ve konuşmaya başladı. Son olarak Instagram hesabından...Devamı için tıklayınız
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