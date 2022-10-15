Bartın'daki maden ocağı faciasında can kayıpları artıyor.

Dün gece, olay bölgesinde açıklamalarda bulunarak 26 işçinin hayatını kaybettiğini bildiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün yeniden adresteydi.

Olay bölgesinde sabah saatlerinde incelemelerde bulunan Süleyman Soylu, kamera karşısına geçti.

Ölü sayısı 41'e yükseldi

Süleyman Soylu acı haberi, "40 şehidimize ulaştık" ifadeleriyle açıklarken, edinilen bir son dakika bilgisine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ölü sayısının 41'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Soylu, açıklamasına şu ifadelerle devam etti;

"Olay olduktan sonra mümkün olduğunca zamanında bilgilendirmeye çalıştık. Sabah saat 07.30 itibarıyla, gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. Yani 40 şehidimize ulaşmış olduk.

"40 şehidimizi hastanelere ulaştırdık"

Bir kısımda yangın olmasına rağmen kahraman madencilerimiz arama kurtarmacılarımız, arkadaşlarını orada bırakmamak için büyük bir fedakarlık ortaya koydu, hepsine minnettarız. 40 madencimizi 40 şehidimizi çıkartıp, buradan hastanelere ulaştırdık.

"58 madenci, kendi imkanlarıyla kurtuldu"

11 yaralımız da hastanelerde. 6’sı İstanbul, 5inin 3’ü Bartın, 2 si de özel hastanede, 1'i taburcu oldu. 110 madencimizden 58 madencimiz de kendi imkanlarıyla ve arkadaşlarının gayreti ile kurtulmuş oldu.

"Bir madencimizle ilgili belirsizliğimiz var"

Bir madencimizle ilgili belirsizliğimiz var. O belirsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 40 madencimizin de kimliği belirlendi. Biraz sonra da geri kalan 14 şehidimizin kimliğini de kamuoyu ile paylaşacağız."