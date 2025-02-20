Çellistanbul Quartet, Kocaeli Büyükşehir Oda Orkestrası ile buluşacak. 4 büyük sanatçının katılacağı konserde, Anadolu tınıları senfonik ortamda seslendirilecekKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Konservatuvarı Oda Orkestrası yine yıllarca unutulmayacak bir konser ile klasik müzik severlerle buluşacak. Engin Şen şefliğindeki Oda Orkestrası, 21 Şubat Cuma (yarın) akşamı Baroktan Anadolu’ya adlı konserinde ünlü Çellistanbul Quartet topluluğunu ağırlayacak.

4 BÜYÜK SANATÇI KOCAELİ’NE GELİYOR

İstanbul Devlet Senfoni ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestralarının akademisyen sanatçılarından Murat Berk, Melih Kara, Münif Akalın ve Yusuf Çelik’ten oluşan topluluk Anadolu tınılarını senfonik ortamda seslendirecek.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde 21 Şubat Cuma (yarın) akşamı gerçekleştirilecek konser saat 20.00’de başlayacak. Anadolu’ya ait eserlerin senfonik ortamda seslendirileceği gecede, klasik dönem bestecisi Antonio Vivaldi’den Aşık Veysel’e uzanan bir repertuvar sunulacak.

BÜYÜKŞEHİR’DEN SANATSEVERLERE ARMAĞAN

Türkiye’nin en önemli quartetlerinden Çellistanbul Quartet, 2002 yılında kuruldu. Türkiye ve Avrupa’da birçok ünlü orkestra ile konserler gerçekleştiren topluluk, viyolonsel sanatçısı Murat Berk'in önderliğinde sanat yaşamına başladı. Büyükşehir Belediyesi 21 Şubat Cuma (yarın) akşamı bu önemli topluluğu kentin tartışmasız en önemli klasik müzik orkestrası olan Oda Orkestrası ile buluşturacak. Ücretsiz konsere tüm Kocaelili sanatseverler katılabilecek.