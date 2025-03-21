Kent ulaşımını daha rahat ve konforlu bir hale getirmek adına önemli çalışmalar yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın girişimleriyle 21 Mart’tan itibaren Bandırma’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na karşılıklı transfer hattı seferleri başlıyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. (BTT) Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların ulaşım imkânlarından hızlı ve kesintisiz yararlanması için Bandırma’dan Sabiha Gökçen Havalimanı’na karşılıklı transfer seferlerini başlatıyor. Yeni otobüslerle araç filosunu güçlendiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, açılan yeni hatlarla ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na karşılıklı transferlerle vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

21 MART’TA SEFERLER BAŞLIYOR

Edremit’teki Koca Seyit ve İstanbul Anadolu Yakası’nda bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı’na vatandaşların rahat bir şekilde ulaşması için karşılıklı transfer seferleri oluşturan Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. Bandırma’dan Sabiha Gökçen Havalimanı’na yeni güzergâh oluşturdu. 21 Mart’tan itibaren Bandırma Liman Toplu Taşıma Merkezi’nden 05.10- 09.15- 13.15 ve 17.15 saatlerinde hareket edecek olan otobüsler, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 09.15- 13.15- 17.15 ve 21.15 hareket saatiyle Bandırma’ya dönecek.

UYGUN FİYAT VE KONFORLU ULAŞIM İMKÂNI

Bandırma’dan Sabiha Gökçen Havalimanı’na direkt ve konforlu ulaşım imkânıyla transferleri başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yolcuların Türkiye’nin dört bir yanına hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için tüm imkânlarını seferber ediyor. Bandırma ilçe merkezinde kişiselleştirme noktası önünden kalkacak otobüslerle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gidecek yolcular yalnızca 495 TL bilet ücreti ödeyecek.