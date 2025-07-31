Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Savunma tesislerini ziyaret eden Balkan ülkelerinden gelen 352 öğrenci, insansız hava araçlarının (İHA) üretim süreçlerini inceledi ve Türkiye’nin savunma sanayisindeki teknolojik ilerlemeleri hakkında bilgi aldıMehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) _ Balkan ülkelerinden gelen 352 öğrenci, Keşan’daki Baykar Savunma üretim tesislerinde Türkiye’nin milli teknoloji hamlesiyle buluştu.
Ziyaret kapsamında öğrenciler, Baykar yetkilileri tarafından karşılanarak insansız hava araçlarının (İHA) tasarımı, üretimi ve teknolojik altyapısı hakkında kapsamlı bilgilendirildi.
Öğrenciler, tesislerde düzenlenen teknik geziyle yüksek teknolojiyle donatılmış üretim alanlarını gezme fırsatı buldu.
Türkiye’nin savunma sanayisindeki ilerlemelerini ve yerli-milli savunma sistemlerinin gelişim sürecini yerinde gözlemleyen gençler, İHA’ların teknolojik özelliklerine büyük ilgi gösterdi.
Ziyarette, öğrenciler milli savunma teknolojilerine olan merakını artırmanın yanı sıra uluslararası öğrenci etkileşimini güçlendirdi.