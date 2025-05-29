Balıkesir’in Susurluk ilçesinde, İstanbul - İzmir Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazası korku dolu anlara sahne oldu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bursa istikametine yüksek hızla ilerleyen bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ortasındaki bariyerlere çarptı.

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde İstanbul - İzmir Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Bursa İstikametine yüksek hızla ilerleyen bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ortasındaki bariyerlere çarptı.

Kazanın şiddeti, arkadan gelen bir başka aracın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, aracın önce savrulduğu, ardından şiddetli bir şekilde bariyerlere çarparak durabildiği net bir şekilde görülüyor.

Kazanın ardından araçta maddi hasar meydana gelirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldı.