Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi bireylere evde bakım hizmeti götürüyor. Öz bakımdan ev temizliğine kadar her alanda vatandaşlara destek olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, aylık ortalama 150 haneye ücretsiz hizmet veriyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yaşayan yatağa bağımlı, yaşlı ve hasta vatandaşları yalnız bırakmıyor. Halkın ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap veren belediye ekipleri 7/24 görev yapıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Evde Bakım Hizmeti ekipleri, yaşlı ve ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç bireylere öz bakımdan ev temizliğine kadar her alanda hizmet veriyor. Günlük 10’dan fazla talebe yanıt veren ekipler, evlere giderek bakıma muhtaç vatandaşların öz bakımlarından ev temizliklerine kadar her alanda çalışmalarını sürdürüyor. Aylık yaklaşık 150 ev ziyareti gerçekleştiren ekipler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin şefkat elini vatandaşlara uzatıyor.

“İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sağlık Şubesi Müdürü Dr. Sabriye Aksoy “Evde Bakım Hizmetleri çalışmalarımızı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın talimatlarıyla güçlendirdik, yeniledik. Hizmet alanımızda kaliteyi artırmak adına ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunabilmek için hazırız. 444 40 10 çağrı merkezine gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın taleplerini anında cevaplıyoruz. İlk ziyaretimizi gerçekleştirdiğimizde eksikleri yerinde tespit ediyoruz. Yaşlı, bakıma muhtaç ve evden çıkamayacak durumda olan vatandaşlarımızın saç-sakal tıraşı, tırnak ve saç kesimleri, kıyafet ve çamaşır değişimleri gibi öz bakımlarının yanı sıra oda, mutfak ve tuvalet gibi yaşam alanları da temizleniyor. Ekibimize kattığımız psikolog, fizyoterapist ve diyetisyen arkadaşlar da kendi alanlarında ne gibi istekleri olabileceğini tespit ederek o doğrultuda hizmetlerimizi ve ihtiyaç durumuna göre ziyaret sıklıklarımızı belirliyoruz. Amacımız hizmetlerimizi gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.” ifadelerini kullandı.