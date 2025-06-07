Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kurban Bayramı öncesi çalışanlarıyla bir araya gelip bayramlaştı.ADANA (İGFA) - Sabahın erken saatlerinde ASKİ Şantiye’de ASKİ personeliyle buluşan Başkan Zeydan Karalar, hemen ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda Büyükşehir çalışanlarıyla bir araya geldi, bayramlarını kutladı.

Başkan Zeydan Karalar, Kurban Bayramı nedeniyle şu mesajı verdi: “Bayramlarımız; küskünlüklerin, dargınlıkların sona erdirilmesi, huzur, barış ve güven ortamı oluşması, zor durumdaki kardeşlerimizle dayanışma sergilenmesi için hepimize önemli fırsatlar sunmaktadır. İnsanlarımızın; aşın, işin bereketin bolca olduğu, esenlik, barış, kardeşlik, huzur, sağlık ve mutluluk içinde nice bayramlara ulaşmasını, Yüce Allah’tan diliyorum.

Kurban Bayramı’na girmek üzere olduğumuz şu günlerde dünyanın bazı noktalarında savaş, kan, zulüm ve gözyaşı var. Ramazan Bayramı’nın bütün olumsuzlukların sona ermesi için vesile olmasını temenni ediyorum.

Çevremizde, yanı başımızda meydana gelen savaşlar, zulüm ve acı; Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin, yaptığı işlerin ve öğretilerinin ne denli önemli ve sağlam olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, mesai arkadaşlarımızla birlikte Adana’ya en iyi hizmeti vermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimin, vatandaşlarımızın ve İslam Alemi’nin Kurban Bayramı’nı kutluyorum.”