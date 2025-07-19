Balıkesir Edremit’in Altınkum Mahallesi’nde, hayırsever Filiz-Ergül İrkilmez tarafından yaptırılacak olan Aile Sağlığı Merkezi’nin temeli atıldı. 273 metrekare kapalı alana sahip 4 doktorun aynı anda hizmet verebileceği merkezin 6 ay içerisinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Altınkum Mahallesi Akdeniz Caddesi, 1075. Sokak üzerinde yapılacak olan merkezin temel atma törenine Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, hayırsever Filiz-Ergül İrkilmez çifti, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan hayırsever Ergül İrkilmez, projeyi büyük bir heyecanla gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Bugün bir çocuğumuzu daha kucağımıza almanın heyecanını yaşıyoruz. Kendi birikimlerimizle böyle bir yatırımı hizmete sunmak için ilk adımı atıyoruz. İnşallah 6 ay sonra inşaatı bitirerek hep birlikte açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

“EDREMİT SAĞLIKTA YATIRIMLARDA ÖNCÜ”

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçede sağlık alanında önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, “Balıkesir’in ilçeleri arasında sağlık yatırımlarında ilk sıradayız. 350 yataklı Edremit Devlet Hastanesi inşaatı, Altınoluk Gün Hastanesi ve yeni Aile Sağlığı Merkezleriyle büyük bir atılım içerisindeyiz. Bu başarıda hayırseverlerimizin katkısı çok büyük. Edremit, kamu-özel-hayırsever iş birliği sayesinde sağlık yatırımlarında örnek bir noktada,” ifadelerini kullandı. İrkilmez çiftine teşekkür etti.

“TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN TEMELİ ATILDI”

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ise yaptığı konuşmada,“Altınkum Filiz-Ergül İrkilmez Aile Sağlığı Merkezinin temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırsever İrkilmez çiftine gönülden teşekkür ediyorum. Sağlık alanındaki bu tür hayırsever destekleri, sadece bina değil, toplumsal dayanışma ve ortak iyilik anlayışını da inşa ediyor. Belediyemiz proje için yer tahsisi ve imar düzenlemesi yaparak katkı sunarken, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm kurumlarımızla güçlü bir iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu merkez, Altınkum ve Dalyan bölgesindeki vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak” dedi.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri temele ilk harcı dökerek sağlık merkezi inşaatının başlangıcını yaptı. Tören, katılımcılara pilav ve ayran ikram edilmesiyle sona erdi.