Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayında gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında, bir hafta vadeli repo faizini %46 seviyesinde sabit bırakırken, gecelik borç verme faizini de %49 düzeyinde korudu.ANKARA (İGFA) - 24 Temmuz’da gerçekleştirilecek PPK toplantısı, piyasaların odağında yer alırken TCMB, bir sonraki faiz kararını 11 Eylül 2025’te açıklayacak.

Ekotürk Araştırma Birimi tarafından, TCMB’nin 24 Temmuz tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik aracı kurumlar arasında düzenlenen beklenti anketinde, kurumların faiz indirimi yönündeki beklentisi öne çıktı.

Toplam 12 aracı kurumun katılımıyla yürütülen çalışmada, Temmuz ayı için ortalama politika faizi beklentisi yüzde 43,3 olarak gerçekleşirken, maksimum beklenti yüzde 43,5, minimum beklenti ise yüzde 42,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu kapsamda aracı kurumlar ile yürütülen çalışmada konsensüs beklenti 250 baz puan faiz indirimine işaret ediyor.

Anket sonuçlarına göre, 2 piyasa katılımcısı 350 baz puanlık faiz indirimi beklerken, geriye kalan 10 piyasa katılımcısı 250 baz puanlık indirimi öngördü.

Katılımcıların 2025 yıl sonuna ilişkin faiz beklentisi ise ortalama %35,4 olarak belirlendi. Bu döneme ilişkin tahmin aralığı yüzde 33,5 ile 36 arasında şekillenirken, yılın ikinci yarısında faizlerin kademeli şekilde düşebileceği yönünde bir öngörü ortaya kondu.

12 ay sonrası için değerlendirmelere bakıldığında, katılımcı sayısının 11’e düştüğü görülürken, ortalama beklenti yüzde 28,4 seviyesinde. Minimum tahmin yüzde 25, maksimum ise yüzde 30 olarak bildirildi.