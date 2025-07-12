Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Emekliler Haftası kapsamında düzenlediği ‘Emekli Pikniği’, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Emekliler arasındaki dayanışmayı güçlendiren ve keyifli bir gün geçirmelerine yönelik düzenlenen piknikte doğa yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 28 Haziran-4 Temmuz günleri arasında kutlanan Emekliler Haftası kapsamında düzenlediği pikniğe ilçe kent konseyleri emekli meclisleri ve emekli dernekleri katılım gösterdi. Etkinlikte, emekli bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımını teşvik etmek, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, kuşaklararası iletişimi desteklemek hedeflenirken katılımcılar unutulmaz bir gün yaşadı.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ VE ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin doğayla iç içe, samimi ve paylaşım odaklı bir atmosferde gerçekleştirdiği piknik, emekli vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Gün boyunca çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenirken, katılımcılar keyifli vakit geçirme, yeni insanlarla tanışma ve birlikte kaliteli zaman geçirme fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında rehber eşliğinde gerçekleştirilen doğa yürüyüşü, programa ayrı bir renk kattı.