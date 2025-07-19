Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul’un katılımıyla düzenlenen Toplu İş Sözleşmesi’nde imzalar atıldı. Avlu Kongre Merkezinde gerçekleşen imza törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, BBB Genel Sekreteri Naki Çetin, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, sendika temsilcileri ve belediye personeli katıldı. Başkan Akın, belediye personelini enflasyona ezdirmezken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ Genel Müdürlüğünde görev yapan kadrolu işçilerin maaşlarına enflasyon oranının üzerine 4 puanlık refah payı uygulaması yaptı. Başkan Akın, refah payının 4 puan olarak belirlendiğini açıklarken zam oranının personele hayırlı olması temennisinde bulundu. Sözleşmeyle personelin günlük yevmiyeleri ve sosyal haklarında düzenleme yapılarak çalışanlar enflasyona ezdirilmedi.

Balıkesir için gece gündüz çalışan mesai arkadaşlarını enflasyona ezdirmeyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, belediye personelinin maaşlarında enflasyon +4 puan refah payı oranında artış sağladı. İmza sonrası çalışanlara seslenen Akın, “Şartları zorladık. İsterim ki bu oran çok daha fazla olsun. İnanın bundan kimsenin hiçbir şüphesi olmasın. Sizi, sizden daha çok düşünen bir arkadaşınız var. İlerleyen süreçte koşullarımız iyileştiğinde daha fazlasını yapacağız" dedi.