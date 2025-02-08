Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, taşımalı eğitim gören öğrencilerin servislerinin kaldırılması üzerine yaşanan mağduriyeti gidermek için tüm imkânlarını seferber ediyor.BALIKESİR (İGFA) - Kırsal mahallelerde taşımalı eğitim gören öğrencilerin mağduriyetini gidermek amacıyla “Okulunuz Uzaksa Büyükşehir Yakın” projesini hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda servis olanağı olmayan öğrenciler için imkânlarını seferber ediyor. Bu kapsamda Dursunbey’in Delice Mahallesi’nde tasarruf tedbirleri nedeniyle servisleri kaldırılan öğrenciler için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi araç tahsis etti.

Çocuklarını okula göndermek isteyen ama ulaşım konusunda sıkıntı çeken vatandaşların Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a taleplerini iletmeleri sonucu sorunun çözülmesi için hemen talimat veren Akın, öğrencilerin eğitimlerinden asla geri kalmaması gerektiğini söyledi. Bazı aileler çocuklarını okula kendi imkânlarıyla götürüp getirmeye çalıştı. Servis olmadığı için ailelerin bazıları ise çocuklarını yatılı okula göndermek zorunda kaldıklarını söylerken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı ulaşım desteği sayesinde evlatlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar.