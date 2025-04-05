Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın göreve gelir gelmez başlattığı altyapı seferberliği kapsamında çalışmaları hızlandırılan Bandırma’daki Atık Su Arıtma Tesisi ve Terfi Merkezi yapımında sona gelindi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen; ayrıca Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Bandırma Entegre Su Projesi kapsamındaki Atık Su Arıtma Tesisi ve Terfi Merkezi yapım işi çalışmalarında sona yaklaşıldı. Bölgedeki doğal kaynakların korunması, deniz kirliliğinin önlenmesi, sağlıklı içme suyunun yaygınlaştırılmasının hedeflendiği proje ile Bandırma Körfezi kıyılarında görülen ve Marmara Denizi için ciddi sorunlar teşkil eden müsilaj oluşumunun da önüne geçilmiş olacak.

178 BİN 649 KİŞİYE HİZMET VERECEK

2025 yılı sonunda faaliyete geçmesi için çalışmaları hızlandırılan Atık Su Arıtma Tesisi ve Terfi Merkezi’nin beton ve demir işlerinin kaba inşaatında, yüzde 94 oranında ilerleme kaydedilirken proje kapsamında inşaatın yüzde 75’i tamamlandı. İleri biyolojik arıtma özelliğine sahip tesis, faaliyete geçtiğinde günlük 24 bin 533 metreküp kapasiteyle 178 bin 649 kişiye hizmet verecek. Böylece Bandırma, su ve atık su yönetiminde bölgedeki en modern altyapıya sahip kentlerden biri olacak. Atık Su Arıtma Tesisi ve Terfi Merkezi ile bölgedeki su ve atık su sistemlerinin teknik ve fiziksel kalitesinin Avrupa standartlarına yükseltilmesi hedefleniyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BALIKESİR HEDEFLENİYOR

BASKİ tarafından işletilecek Atık Su Arıtma Tesisi ve Terfi Merkezi, yalnızca atık su arıtma tesisi olarak değil, aynı zamanda içme suyu ve atık su sistemi bileşenlerini de kapsayacak. Geniş kapsamlı bir proje olarak tasarlanan tesis, çevresel sürdürülebilirliği önemli ölçüde iyileştirecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki atık su arıtma kapasitesi güçlendirilirken su kalitesi de artırılacak. Bu sayede, Başkan Ahmet Akın’ın halk sağlığını önceleyen politikaları doğrultusunda da uzun vadeli faydalar sağlanacak. Ayrıca, proje sayesinde Marmara Denizi kıyılarındaki müsilaj sorunu ile etkin bir şekilde mücadele edilerek deniz ekosisteminin korunmasına ve bölgedeki biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliğine önemli bir destek sunulacak.