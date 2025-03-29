Ramazan ayı boyunca 400 binden fazla vatandaşı iftar sofralarında buluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı sağlıklı ve huzurlu bir ortam içerisinde geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı.BALIKESİR (İGFA) - Ramazan Bayramı öncesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki bayram hazırlıklarını tamamladı. Ramazan ayı boyunca sosyal desteklerle tüm kesimlerin yanında olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 400 binden fazla vatandaşı iftar sofralarında bir araya getirdi. Ramazan ayının manevi huzurunu Balıkesir’de yaşatan Başkan Akın’ın öncülüğünde Büyükşehir ekipleri, şehri bayrama hazırladı. Bu kapsamda mezarlıklarda temizlik çalışmaları tamamlanırken zabıta ekipleri de vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya ulaşabilmeleri için denetimlerini artırdı. Büyükşehir ekipleri toplu taşıma araçlarında rutin temizlik ve detaylı ilaçlama faaliyetleriyle halk sağlığını koruyor.

BALIKESİR’DE ÖRNEĞİ GÖRÜLMEMİŞ DAYANIŞMA

Sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışıyla Ramazan ayı boyunca örneği görülmemiş sosyal desteklerle halkın yanında olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın liderliğinde vatandaşların sofrasına her gün sıcak yemek ulaştırıldı. Her gün farklı bir ilçede binlerce kişilik iftar sofraları kurulurken iftar tırı ile vatandaşlara sıcak yemek ikramları yapıldı. Çocuklara kıyafet desteği, gıda kolisi dağıtımları ve Yakın Kart ile halkın ihtiyaçlarını gözeten Başkan Akın, eski Ramazanları aratmayan etkinliklerle yediden yetmişe herkesin Ramazan’ın manevi huzurunu yaşamasına vesile oldu. Kadir Gecesi’nde 20 binden fazla vatandaşı Zağnos Paşa Camii Meydanı’ndaki iftar sofrasında buluşturan Akın, Ramazan Bayramı’nın huzur dolu geçmesi için tüm ekipleri seferber etti. Bu kapsamda dolu dolu geçen bir Ramazan ayının sonunda bayram hazırlıkları da tüm hızıyla sürüyor.

MEZARLIKLAR ZİYARETE HAZIR HALE GETİRİLDİ

Bayram öncesi hummalı bir çalışma gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi mezarlıkları özenle temizliyor. Kuru otların temizlendiği mezarlıklar aynı zamanda haşerelerden de arındırılarak vatandaşlar için güvenli hale getiriliyor. İl genelindeki mezarlık yollarında da temizlik ve bitki bakımı yapan ekipler mezarlıklarda kapsamlı çalışma gerçekleştirdi.

HİJYENİK VE EL DEĞMEDEN ÜRETİM

Ramazan ayında pideyi 15 TL’den sofralara ulaştıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Fırıntaş’ta el değmeden, hijyenik ortamda üretilen taze ekmekler vatandaşların hizmetine sunuluyor. Çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunanlara özel hizmet veren “Fırıntaş Glutensiz Kafe Market” de kaliteyi vatandaşlara en uygun fiyatlarla ulaştıracak.

PIRIL PIRIL BİR ŞEHİR İÇİN TÜM EKİPLER SEFERBER

Kent genelinde vatandaşların Ramazan Bayramı’nda da sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından ibadethaneler dip bucak temizlendi. Sıcak su ve buharlı sistemle dezenfekte edilen ibadethanelerin halıları da özenle yıkandı. Bayram öncesi detaylı temizliği yapılan camiler özel solüsyonlarla dezenfekte edilirken gül suyuyla yıkanıp ferah ve temiz bir atmosfer oluşturuldu. Ramazan Bayramı’nın neşesini tüm Balıkesirlilere yaşatmak için seferber olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bayramda halkın yoğun olarak kullanacakları toplu taşıma araçlarını da detaylı temizlerken güvenli ve konforlu bir ulaşım için ilaçlama hizmeti de gerçekleştirdi.

ZABITADAN BAYRAM DENETİMİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Ramazan Bayramı öncesi halk sağlığını korumak ve güvenli alışveriş ortamı sağlamak amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı. Bayram öncesinde gıda alanlarında, terminallerde ve sokaklardaki seyyar satışlarda denetimlerini artıran zabıta ekipleri, Başkan Akın önderliğinde halkın sağlığı ve huzuru için gece gündüz görev başında.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 724 GÖREV BAŞINDA

Ramazan Bayramı boyunca acil vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimleri görev başında olacak. Balıkesir’in bayramı huzurlu bir şekilde geçirmesi için 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi, vatandaşların ihtiyaçlarını, sorun ve taleplerini almak için 724 hizmet verecek.

BASKİ EKİPLERİ TAM KADRO SAHADA

Vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz şekilde suya ulaşmaları için BASKİ ekipleri de Ramazan Bayramı boyunca il genelinde gece gündüz çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. BASKİ Çağrı Merkezi 185 vatandaşların her türlü istek ve taleplerine 7 gün 24 saat cevap verecek.

GIDA KOLİSİ İLE SOSYAL DAYANIŞMA

Ramazan’da vatandaşlara sosyal destekleri artıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde 60 yaş üzeri, engelli, yalnız yaşayan ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara içinde temel gıda ihtiyaçlarının da yer aldığı koli dağıtımı gerçekleştirildi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla her fırsatta vatandaşların yanında olan Başkan Akın, bayram coşkusunu da sosyal desteklerle her haneye yayıyor.

MİNİKLERİN AYAKKABILARI BÜYÜKŞEHİR’DEN

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet üreten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ramazan Bayramı öncesi çocukları sevindirdi. Akın öncülüğünde Ramazan boyunca çocuklara bot, mont gibi kıyafet desteği veren Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesi miniklere ayakkabılarını ulaştırdı. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından il genelindeki ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı dağıtımları yapıldı. Ayakkabıları tek tek evlere teslim eden ekipler, çocukları sevindirdi. Bu destekler nedeniyle Başkan Akın’a teşekkür eden aileler, bayram sevincini erkenden yaşadı.