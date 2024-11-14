Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), mevsimsel yağışların başlamasıyla birlikte il genelinde 20 ilçede rögar ve mazgallarda temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.BALIKESİR (İGFA) - Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Kuzey Ege kıyılarında bugün öğle saatlerinde başlaması beklenen yağışların İzmir, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir genelinde 16 Kasım 2024 Cumartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi.

Bu uyarının ardından BASKİ ekipleri, Balıkesir genelinde olası sel ve su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla temizlik ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yaz aylarının sona ermesi ve mevsim yağışlarının başlamasıyla birlikte harekete geçen BASKİ, il genelindeki yağmur suyu hatları ve mazgallarda temizlik çalışmalarına hız kazandırdı.

Ekipler, sabahın erken saatlerinden itibaren tüm ilçelerde mazgalları temizleyerek, yağışlara karşı hazırlıklı hale getirdi.

20 ilçede kritik noktalarda yapılan kontroller ve temizlik çalışmaları ile olası taşkın riskine karşı önlemler güçlendirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi risklere dikkat çeken uyarısının ardından, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ait araç, gereç ve vidanjörler 7/24 görevde bekletilerek olası bir olumsuz duruma karşı hazırlıklı tutuluyor. Ekiplerin teyakkuzda olduğu bu süreçte vatandaşların da uyarılara dikkat etmeleri, güvenlikleri için önem arz ediyor.