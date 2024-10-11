Ayvalık Belediye Meclisi 2025 yılı bütçesini bir önceki yıla oranla 1 milyar TL'den 1 milyar 700 milyon TL'ye oybirliği ile yükseldi. BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık Belediye Meclisi Ekim ayının ikinci oturumu için Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde toplandı.

2024 yılı bütçesinin Ayvalık’a hayırlı olmasını temenni eden Belediye Başkanı Başkan Mesut Ergin, 1 milyar 700 milyon liralık bütçenin hayırlı olmasını diledi.

Ayvalık halkının 2025 yılı bütçesinin Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşimi’nde kabul edildiğini ifade eden Başkan Ergin, "Biz Ayvalık’ın her kuruşunu, hemşehrilerimiz için kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz. İşçi ve memurların 2011 yılından beri bekleyen alacaklarını son kuruşuna kadar ödemenin gururunu da yaşadık. Sendika temsilcilerimiz teşekkürlerinin ifadesi çiçeklerini bizlere sundular. Asıl biz emekleri için onlara müteşekkiriz” dedi.

