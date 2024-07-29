Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş ile Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in girişimleri ile sağlanan anlaşmaya göre, üniversiteler arasında lisans, yüksek lisans, araştırmacı ve akademik personel değişimi öngörülüyor. 1919 yılında kurulan, Azerbaycan'ın en eski eğitim kurumlarından biri olan Bakü Devlet Üniversitesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Bayburt Üniversitesi'nin Türkiye'nin en prstijli üniversitelerinden biri olduğuna değinilerek, 2008 yılında kurulan Bayburt Üniversitesinin 9 fakültesi, 6 meslek yüksekokulu ve 16.000'den fazla öğrencisinin olduğu belirtildi. Açıklamada, protokol ile her iki üniversite arasında eğitim ve araştırma alanında işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesini amaçlandığını, anlaşma kapsamında lisans, yüksek lisans, araştırmacı ve akademik personel değişimi öngörüldüğü bilgilerine yer verildi.

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Rektör Türkmen, Tercih Rehberi Programında Bayburt Üniversitesini anlattı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Esra Esen Atayeter’in TVNET kanalında hazırlayıp sunduğu Tercih Rehberi programında Bayburt Üniversitesini tercih edenleri nasıl bir geleceğin beklediğini anlattı.

28 Temmuz Pazar günü gerçekleşen programda hedefleri ve sürdürülebilir gelecek tasarımını anlatan Rektör Türkmen,öğrenci odaklı birçok soruya somut verilerle yanıt verdi. Soyut hedefler yerine ayakları yere sağlam basan, sınanabilir ve gerçekleştirilebilir kalite hedeflerine göre bir geleceği planladıklarını dile getiren Rektör Türkmen, geleceğin böylelikle gelişigüzel bir rastlantı olmanın ötesinde, öğrencilerin de katıldıkları bir proje olacağını söyledi.

Programda öğrenci odaklı TÜBİTAK başarıları, öğrenci katılımlı entegre kalite yönetim sistemi başarısı, yaşayan kampüsler, zengin kütüphane kaynakları, üretken ve öğrenciyle bütünleşen akademik kadro, uluslararası görünürlük, uluslararası iş birlikleri, spor ekolü olma süreçleri ve diğer sürdürülebilir kalkınma planlamasından detaylı olarak bahseden Rektör Türkmen, sözlerini bitirirken Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi sloganına atıfta bulunarak ekonomik ve konforlu öğrenci deneyimine önemli bir yer ayırdı.

Öğrencilere mesajında Birleşmiş Milletlerin #KendinYap felsefesine entegre edilmiş bir öğrenci profilinden bahseden Rektör Türkmen, aynı zamanda “#HareketeGeç ve kendi geleceğinin belirleyicisi ol!” mesajına da yer verdi.