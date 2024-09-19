Havacılığa dair birbirinden değerli fotoğrafların yer aldığı sergi, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarını aynı çatı altında barındıran Baksı Müzesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kuruluşundan itibaren uçuş emniyeti, müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmeti kendisine ilke olarak edinmiş ve sivil havacılığının ilerlemesine katkı sağlayacak şekilde yenilikçi ve lider bir kuruluş olma misyonu ile hareket eden VatanJet Havacılık; 2023 yılında ilkini gerçekleştirdiği “Havacılığa Dair Kareler” temalı VatanJet 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması ile havacılık çalışanları ve havacılık eğitimi görmekte olan üniversite öğrencileri başta olmak üzere; 18 yaş üstü amatör/profesyonel tüm fotoğrafçıların gözünden havacılığa dair fotoğraf arşivi oluşturarak; havacılık fotoğrafçılığının yaygınlaşmasını sağladı.

Fotoğraf Sergisi, 13 Ekim tarihine kadar Baksı Depo Müze’de ziyaret edilebilir.