Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve Anadolu'dan ilham alan kültür projelerinin ödüllendirildiği Anadolu Ödülleri verildi.

Hilton İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen törenin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Baksı Müzesi'nin kendisini çok etkilediğini belirterek, bütün medeniyetlerin çıkış noktasının Anadolu olduğunu çok daha iyi hissettiğini söyledi.

Demircan, başarı için hayal etmek, tasarlamak ve gerçekleştirmek gerektiğinin altını çizerek, "Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın yaptığı bütün işlerde hayalini ve ilhamını Anadolu'dan aldığını biliyorum. Yeni tasarımları zorlayarak düşünce ve üretim hayatını kodlamaya çalıştığını görüyorum. Bundan dolayı kendisini alkışlıyorum. Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı budur. İlhamımız elbette kültürümüz, bunları sıra dışı eserler hale getiren de sanatçılarımız olacaktır. Dünyanın bütün şehirlerinde bir kültür var. Bütün bu kültürler birbirinden üstün olamayacağı halde bizim kültürümüzü diğerinden ayıran gerçek duygu nedir? Onun cevabı, Hacı Bektaş'ın dediğidir: Aslanlarla ceylanlar dosttur kucağımızda" şeklinde konuştu.

Baksı Kültür Sanat Vakfı ve Müzesi kurucusu sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Anadolu'nun olağanüstü bir hafıza olduğuna dikkati çekerek, "Anadolu herkese yaşama şansı vermiştir. Bizi hep köprü diye tanımlıyorlar biz köprü değil merkeziz. Batıdan gelenler burada bir filozofi, doğudan gelenler ise bir değerler dünyası yaratmıştır. Anadolu onun için kültürün cömert bir döl yatağıdır" dedi.