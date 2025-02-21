İstanbul Bakırköy Belediyesi’nin Etüt Merkezi açılışında gençlerle buluşarak onlara Feshane Artİstanbul gezisi sözü veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sözünü tuttu. Bakırköy Belediyesi’nin ulaşım desteği sağladığı gezide gençler keyifli bir gün geçirdi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköylü gençler, eğitim alanında aldıkları hizmetlerin yanı sıra düzenlenen etkinliklerle sosyalleşmeye devam ediyor.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun gençlerin aldıkları eğitimle geleceğe hazırlanması için hayata geçirdiği Etüt Merkezi’nin açılışına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gençlerle bir araya gelmişti.

Başkan Ovalıoğlu ile birlikte gençlerin taleplerini dinleyen İmamoğlu, onlara Feshane Artİstanbul gezisi sözü vermişti. Bu sözün üzerine harekete geçen Bakırköy Belediyesi, gençleri bir araya getirerek ulaşım desteği sağladı. Keyifli bir yolculuğun ardından bütün gün Artİstanbul’u keşfeden gençler, dolu dolu unutulmayacak bir gezi yaşadı.