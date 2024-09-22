Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde inşa edilen Yeşildere Barajı'nın tamamlandığını ve su tutma işleminin gerçekleştirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalıştıklarını söyledi.

Kurumun sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığını vurgulayan Bakan Yumaklı, bu amaçla inşa edilen barajların bir bir hizmete açıldığına dikkati çekti.

Bakan Yumaklı, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 21 yılda bin 367 baraj inşa edildiğine dikkati çekerek, son olarak Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Yeşildere Köyü'nde yer alan Yeşildere Barajı inşaatının tamamlandığını müjdeledi.

Barajda su tutma işleminin gerçekleştirildiğini dile getiren Bakan Yumaklı, tesiste sulama hattında çalışmaların hızla devam ettiği bilgisini verdi.

Yeşildere Barajı'nda depolanacak 16 milyon metreküp su ile 38 bin 850 dekara arazinin suya kavuşacağını aktaran Yumaklı, “Baraj sayesinde Yeşildere, Yeni Yenice, Çavuşköy, Dağkadı, Okçular, Danişment, Emre ve Mahbubeler mahallelerine ait tarım arazileri can suyuna kavuşacak. Bölgede, 2024 yılı verilerine göre dekar başı 7.500 TL gelir artışı sağlanacaktır. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte yöre halkı modern sulama ile tanışacak, arazilerden alınan verim artışı yanında buğday, bezelye, soğan, mısır, bostan, domates, zeytin, şeker pancarı, kırmızıbiber ve fasulye gibi birçok ürün yetiştirilerek ürün yelpazesi genişleyecektir. Sulama projesinin tamamlanmasıyla birlikte 2024 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 295 milyon TL katkı sağlanacaktır. Bursa'ya ve tüm bölgeye hayırlı olsun." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, küresel ısınmayla birlikte yaşanan mevsim değişikliğinin suyun önemini daha da artırdığına işaret etti.

Yeşildere Barajı'nın temelden 67 metrelik yüksekliğe sahip olup, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tekniğiyle inşa edildiğini belirten Bakan Yumaklı, depolayacağı 16 milyon metreküp su kapasitesiyle bölgeye büyük bir su kaynağı sağlayacağını sözlerine ekledi.