Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağının ekimine katılan Bakan Yumaklı, tarlada çalışan kadınlarla sohbet etti. Sarımsak dikim önlüğü giyen Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, önlüğüne koyduğu sarımsakları ekti.ANKARA (İGFA) - Kastamonu'da sarımsak ekimine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin özellikle iklim değişikliğiyle ilgili birçok konuda bazı sınamalarla yüzleştiği bu dönemde bu toprakların ürettiği her şeye çok ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Bakan Yumaklı, Taşköprü sarımsağının çok özel bir ürün olduğunu belirterek, Taşköprü sarımsağının dünyaya yayıldığını vurguladı.

https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/1898718655849898033

"SARIMSAĞIMIZ, COĞRAFİ İŞARET ALDI"

Sarımsağın hem Türkiye hem de dünya mutfaklarının vazgeçilmezi olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, Türkiye'de 2024 yılı sonu itibarıyla 125 bin tonu kuru, 51 bin tonu yaş olmak üzere sarımsak üretimi gerçekleştiğini kaydetti. Bunun yüzde 22'si Taşköprü'de, Kastamonu'da gerçekleştiğini ifade eden Bakan Yumaklı, "Türkiye'de sarımsak üretiminde birinci olan ilimiz. Aynı zamanda ülke ekonomisine 25 milyar liralık bir katkısı söz konusu. Son derece önemli bu ürünün uluslararası arenada da rağbet görmesi açısından birtakım girişimler oldu. Sarımsağımız, coğrafi işaret aldı. Artık Avrupa başta olmak üzere bütün dünyada, mutfakları ünlü ülkelerde bu coğrafi işaretten sonra bilinirliği ve kullanımı artmış durumda. Türkiye'de kişi başına 1,1 kilogram tüketildiğini varsayarsak bu gıda ürününün hem Taşköprü hem ülkemiz hem de bu işi yapanlar için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu.

Üretimin önemine de dikkati çeken Bakan Yumaklı, Türkiye'nin özellikle iklim değişikliğiyle ilgili birçok konuda bazı sınamalarla yüzleştiği bu dönemde bu toprakların ürettiği her şeye çok ihtiyaçları olduğunu, ellerindeki kaynakları verimli ve kaliteli ürün üretmek için kullanma zorunluluğu olduklarını kaydetti.