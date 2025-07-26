Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son iki günde Türkiye genelinde yaşanan aşırı sıcaklık artışına dikkat çekerek, orman yangınlarına karşı devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu vurguladı. Vatandaşlara, yangın belirtisi görmeleri halinde 112’yi aramaları ve ateş yakmamaları çağrısında bulundu.ANKARA (İGFA) -Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’de son iki günde hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaştığını, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tarihinde ilk kez 50 dereceyi aştığını bildirdiğini açıkladı.

Orman yangın riskinin arttığı bu dönemde, Bakan Yumaklı vatandaşlara seslenerek önemli uyarılarda bulundu.

“DEVLETİN TÜM KURUMLARIYLA SAHADAYIZ”

Bakan Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları ve 7/24 görev yapan orman kahramanlarıyla sahada olduğunu belirtti. Karada araçlarımız, devletin tüm kurumları ve STK’larla birlikte ne gerekiyorsa yapıldığını ifade eden Bakan Yumaklı, "Devlet olarak sahada varız” dedi.

https://twitter.com/TCTarim/status/1949163012075430341

Vatandaşlara da “112’yi Arayın, Ateş Yakmayın” çağrısında bulunan Bakan Yumaklı, vatandaşlardan duman ya da yangın belirtisi gördüklerinde derhal 112’yi aramalarını istedi. Piknik alanlarında ve yol kenarlarında ateş yakılmaması konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Yumaklı, “Yangın riskini azaltmak için tüm vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var” diyerek uyarısını yineledi.