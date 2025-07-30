İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren Türkiye genelinde 13 ilde meydana gelen orman yangınlarının ardından yürütülen hasar ve zarar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Yangınlar nedeniyle 407 konut, 17 iş yeri ve 96 ahır yıkık veya ağır hasarlı olarak tespit edildi. AFAD ve ilgili kurumlarca yapılan çalışmalar kapsamında, yangından etkilenen bölgelere 128,4 milyon TL ödenek gönderildi, 7 ilde 490 haneye 83,2 milyon TL ödeme yapıldı. Ayrıca, 63 konteyner kurulumu tamamlandıANKARA (İGFA) -İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye genelinde 1 Haziran 2025’ten bu yana 13 ilde yaşanan orman yangınlarının kontrol altına alındığını ve hasar tespit çalışmalarının AFAD koordinasyonunda hızla devam ettiğini duyurdu.

Yangınlardan etkilenen bölgelerde toplam 407 konut, 17 iş yeri ve 96 ahırın yıkık veya ağır hasarlı olduğu belirlendi.

İLLERE GÖRE HASAR TESPİT BİLGİLERİ

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, yangınlardan etkilenen illerdeki hasar durumu şöyle:

İzmir: 288 bina, 320 bağımsız bölüm, 252 konut, 13 iş yeri, 27 ahır. Bilecik: 134 bina, 157 bağımsız bölüm, 75 konut, 3 iş yeri, 33 ahır. Hatay: 4 bina, 4 bağımsız bölüm, 1 ahır. Çanakkale: 8 bina, 9 bağımsız bölüm, 2 konut, 6 ahır. Tekirdağ: 12 bina, 13 bağımsız bölüm, 1 konut, 11 ahır. Sakarya: 10 bina, 12 bağımsız bölüm, 7 konut, 2 ahır. Karabük: 64 bina, 74 bağımsız bölüm, 45 konut, 3 ahır. Antalya: 7 bina, 7 bağımsız bölüm, 3 konut, 1 ahır. Ankara: 8 bina, 12 bağımsız bölüm, 11 konut. Uşak: 11 bina, 13 bağımsız bölüm, 4 konut, 7 ahır. Mersin: 6 bina, 6 bağımsız bölüm, 3 konut. Bursa: 5 bina, 5 bağımsız bölüm, 1 konut, 1 iş yeri, 3 ahır. Kahramanmaraş: 4 bina, 5 bağımsız bölüm, 3 konut, 2 ahır.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1950495424936071458

Yangınlardan etkilenen bölgelere AFAD tarafından toplam 128 milyon 470 bin 242 TL ödenek gönderildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, 7 ilde 490 haneye 83 milyon 277 bin 710 TL ödeme yapıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, illere göre ödeme dağılımını da paylaştı:

İzmir: 295 konut için 34,3 milyon TL, diğer harcamalar için 6,2 milyon TL, toplam 40,5 milyon TL. Bilecik: 69 konut için 5,7 milyon TL, diğer harcamalar için 29,9 milyon TL, toplam 35,6 milyon TL. Manisa (Akhisar): 5 konut için 1,6 milyon TL. Hatay: 71 konut için 2,2 milyon TL. Çanakkale: 2 konut ve 8 eşya hasarı için 800 bin TL. Sakarya: 4 haneye 495 bin TL. Karabük: 36 haneye 1,8 milyon TL.

Bu arada vatandaşların acil barınma ihtiyaçlarını karşılamak için 105 konteyner sevk edildiğini ve bunlardan 63’ünün kurulumunun tamamlandığını duyuran Bakan Yerlikaya, İzmir'e 26 konteyner, Bilecik'e 27 konteyner, Sakarya'ya 3 konteyner, Karabük'e ise 7 konteynerın sevk edildiğini bildirdi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: ORMANLARI KORUYALIM

Bakan Yerlikaya, özellikle sıcak yaz aylarında orman yangınlarına karşı vatandaşların daha temkinli ve dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, “Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun” diyerek, yangınlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.