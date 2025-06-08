İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde 2 bin 238 trafik kazasında 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 590 kişinin yaralandığını açıkladı ve sürücüleri trafik kurallarına uymaya çağırdı.ANKARA (İGFA) - Kurban Bayramı’nın ikinci günü (Cumartesi) ülke genelinde 683 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 9 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, bin 143 kişi yaralandı.

Bayramın ilk üç gününde (Perşembe, Cuma, Cumartesi) ise toplam 2.238 trafik kazası yaşandı; 26 vatandaş yaşamını yitirdi, 3 bişn 590 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazaların geride gözü yaşlı aileler bıraktığını vurgulayarak, “Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Lütfen trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın” dedi. Bakan Yerlikaya, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1931643864491647325

TRAFİK DENETİMLERİ HIZ KESMİYOR

Bayram süresince Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri, vatandaşların güvenliği için yoğun denetimlerin süreceği bildirildi. İlk üç günde 1 milyon 351 bin 653 araç kontrol edildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, denetimlerin kaza önleme ve can kaybını sıfıra indirme amacı taşıdığını belirterek, “Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek içindir. Trafik kurallarına uyalım.” mesajını yineledi.