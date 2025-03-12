İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik hazırlanan eylem planı ile ilgili çalışmaları açıkladı. Akan trafikte yarış ve akrobatik hareketler sergileyen sürücülere 47 bin lira ceza uygulanacak. Kask takmayan sürücülere ise bin 500 lira ceza kesilecek.İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 2025 Motobike İstanbul Fuar açılışına katıldı. Bakan Yerlikaya, motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik hazırlanan eylem planı ile ilgili çalışmaları anlattı.

Konuşmasına motor severleri selamlayarak ve katılımcı firmalara teşekkür ederek başlayan Bakan Yerlikaya Yerlikaya, 17 yaşından beri motosiklet kullandığının ve fırsat buldukça bu alanda eğitim aldığının altı çizerek, “Dolayısıyla eğitim şart diyoruz. İki tekerle ilgili olan dostlarımızın her birine. Fakat gel gör ki değerli kardeşlerim pandemiden sonra dünyada motosikletle ilgili talep sadece bizim ülkemizde değil dünyanın bütün ülkelerinde arttı" dedi.

Bakan Yerlikaya, motosiklet denetimleri ve işlemleriyle ilgili yeni uygulama taslağının yanı sıra motosiklet istatistikleri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik hazırlanan eylem planı ile ilgili çalışmalarımızı açıklıyoruz.

????İstanbul #CanlıYayın ???????? https://t.co/15ahfSmrqB — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 12, 2025

Taslakta yer alan düzenlemelere göre, mevcut halde 2 bin 167 lira olan dur ihtarına uymama cezası, yeni düzenlemeyle 47 bin liraya çıkarılacağını belirten Bakan Yerlikaya, "18 bin 677 lira olan sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanımının cezası aynı fiyattan devam edecek. Ancak sürücü belgesi geçici olarak geri alınan ya da iptal edilen kişinin araç kullanması halinde cezası 186 bin lira ceza kesilecek" dedi.

Hazırlanan taslağa göre, kırmızı ışıkta geçenlere yönelik cezaların da artacağını kaydeden Bakan Yerlikaya, "Para cezası her defasında artacak ve 6. ihlalde ise 80 bin lira ceza ile birlikte ehliyet iptal edilecek. Akan trafikte yarış ve akrobatik hareketler sergileyen sürücülere 47 bin lira ceza kesilecek" diye konuştu.