İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısına hükümet kanadından tepkiler sürüyor. Özgür Özel'in sokak çağrısının doğru yol olmadığını ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sokak çağrısı kesinlikle doğru değildir. Haddini bilsin" dedi.ANKARA (İGFA) - Tokat'ta çeşitli temaslarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tokat Valiliği'nde gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Bakan Tunç, "Özel'in sokak çağrısı yanlıştı" diyerek, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yaptığı soruşturmada 100 kişi hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından gözaltı kararları verildiğini anımsatarak toplamda 106 kişi hakkında işlemin başlatıldığını hatırlattı.

90 kişinin emniyetteki işlemleri devam ettiğini belirten Bakan Tunç, 16 kişinin de yakalanma çalışmaları devam ettiğini söyledi. Emniyetteki işlemleri devam eden 90 kişinin de Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorguları yapılacağını kaydetti.

"DEVLETİ SUÇ ÖRGÜTÜ GİBİ YÖNETİYORLAR" İFADESİNİ REDDDİYORUZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Devleti suç örgütü gibi yönetiyorlar" ifadesini reddettiklerini belirten Bakan Yılmaz Tunç, "Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun dışına çıkamaz, suç örgütü gibi hareket edemez. Bu ifadeleri kesinlikle reddediyoruz. Sokak çağrısı kesinlikle doğru değil. Onlara da zarar veriyor. Adli soruşturma devam ediyor. Soruşturmadaki iddialar neler, deliller nelerdir, gözaltındakiler neler konuşuyor... Siz bunları biliyor musunuz? Toplanan delillerle ilgili bir bilginiz yok ama adli soruşturmaya yönelik ifadeler kullanıyorsunuz. O dosya açılacak" diye konuştu.

Yargının millet adına çalıştığını ifade eden Bakan Tunç, "Kim tüy bitmemiş yetimin hakkını yemişse yargı bunun hesabını sorar. Dolayısıyla Özgür Özel'i sağduyulu davranmaya davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla bu soruşturmayı ilişkilendirmesi bir hadsizliktir. Yargı bağımsızdır. Yargı Anayasamızın 138. maddesinden aldığı yetkiyi kullanır. Hiç kimseden talimat almaz. Suç varsa yargının ona el atmaması olamaz. Onun için soruşturmanın akıbetini hep beraber sabırla bekleyeceğiz" dedi.