Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, darbeyi demokrasi tarihinin kara lekesi olarak nitelendirerek, vesayetçi zihniyete karşı milli iradeyi koruma kararlılığını vurguladı. Bakan Tunç, merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarını rahmetle andı.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 65. yıl dönümünde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla darbeyi kınadı ve demokrasiye olan bağlılık mesajını yineledi. Bakan Tunç, milletin özgür iradesiyle seçilen hükümetin silah zoruyla görevden uzaklaştırıldığı 27 Mayıs darbesinin, Türkiye’nin demokrasi tarihinde derin yaralar açan bir olay olduğunu belirtti.

Bakan Tunç, paylaşımında, “Ülkemizin büyümesini ve kalkınmasını engelleyen, aziz milletimizin gönlünde derin yaralar açan 27 Mayıs darbesini, vesayetçi zihniyetin ülkemize karşı yaptığı en büyük kötülük olarak hafızalarımızdan kesinlikle çıkarmayacağız” ifadelerini kullandı. Demokrasinin yaşadığı bu acı tecrübenin unutulmayacağını vurgulayan Tunç, her türlü vesayet anlayışına karşı milli iradeyi üstün tutma ve hukuk devleti ilkesini güçlendirme çalışmalarının süreceğini ifade etti.

"TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, istiklal ve istikbal için daha güçlü bir Türkiye hedefiyle çalıştıklarını belirten Tunç, “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceklerini vurguladı. Bakan, 27 Mayıs darbesi başta olmak üzere tüm darbeleri, darbe girişimlerini ve vesayetçi anlayışı bir kez daha şiddetle kınadığını kaydetti.

Bakan Tunç, açıklamasını, “Yeter söz milletindir” diyerek yola çıkan ve haksız bir şekilde idama mahkum edilen merhum Başbakan Adnan Menderes ile dava arkadaşları Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’yu rahmetle anarak tamamladı. Bakan, tüm demokrasi şehitlerini de minnetle yâd etti.