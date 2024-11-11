Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işgücü göstergelerinin program hedeflerinden daha olumlu seyrettiğine dikkati çekerek, işsizlik oranının Eylül ayında yüzde 8,6 ile düşük seviyede gerçekleştiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - TÜİK'in açıkladığı işgücü istatistikleri ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göstergelerin program hedeflerinden daha olumlu seyrettiğini kaydetti.

Bakan Şimşek, yaptığı paylaşımda, "Sanayi üretiminde ikinci çeyrekte başlayan daralma hız kesmekle birlikte üçüncü çeyrekte de sürdü. Bu gelişmede Avrupa’nın zayıf talebi ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik adımlarımızın büyüme üzerindeki kısa vadeli geçici etkileri belirleyici oldu. Önümüzdeki dönemde daha destekleyici küresel koşullar, artan güven ortamı ve öngörülebilirlik, iyileşen beklentiler ve yapısal adımlar üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyecek" ifadelerini kullandı.