Nebati'nin paylaşımında, sağlanan vergi kolaylıklarına ilişkin grafik de yer aldı. Bu kapsamda esnaf ve işverene sağlanan vergi kolaylıkları 9 madde halinde sıralandı.

Söz konusu kolaylıklar şöyle:

Evden üretim yapanların beyanname verme, defter tutma ve belge düzenleme gibi zorunlulukları bulunmuyor. E-ticarete konu olan ve evde imal ettikleri ürünleri satanlar da esnaf muafiyetinden yaralanabiliyor.

Basit usule tabi 850 bin esnafın ticari kazançları gelir vergisinden istisna tutuluyor.

Sosyal medya içerik üreticilerinin kazançları basit bir yöntemle vergilendiriliyor.

Geçici vergi beyanname sayısı 4 yerine 3 olarak belirlendi.

Genç girişimcilere 3 yıl boyunca gelir vergisi istisnası uygulanıyor.

Asgari ücrette gelir ve damga vergisi istisna tutuluyor.

İnteraktif vergi daireleri üzerinden hızlı ve uzaktan hizmet veriliyor.

Çiftçilerin destek ödemelerinden vergi alınmıyor.

Yurt dışı ve içi varlıkların bildirim ve beyan edilerek kayıtlara alınmasına imkan tanıyan "Yeni Varlık Barışı" düzenlemesi hayata geçirildi.