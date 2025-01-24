Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katılmak için Konya’ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Selçuklu Belediyesi’ni ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katılmak için Konya'ya geldi. Konya protokolü tarafından Selçuklu Tren Garı’nda Konya’ya gelen diğer bakanlarla birlikte karşılanan Bakan Kacır daha sonra ziyaret ve görüşmelerini gerçekleştirmek için Selçuklu Belediyesi’ne geçti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve diğer belediye yetkilileri tarafından karşılanan Bakan Kacır’a ziyarette AKPartiKonya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız ve Mustafa Hakan Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Oruç Baba İnan ve Zekeriya Coştu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan da eşlik etti. AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Ilgın, ﻿﻿Kadınhanı, ﻿Doğanhisar, Yunak ve Çeltik Belediye Başkanlarının da hazır bulunduğu programda Bakan Kacır, Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yatırım ve projeler hakkında Başkan Pekyatırmacı’danbilgiler aldı.

Konya’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Kacırev sahipliğinden dolayı Başkan Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür etti. Selçuklu Belediyesi anı defterini de imzalayan Bakan Kacır’a ziyarette Başkan Pekyatırmacı tarafından Selçuklu Çini Eseri takdim etti.

Cuma Namazını Selçuklu Merkez Camii’nde kılan Bakan Kacır ve Başkan Pekyatırmacı, namaz sonrası vatandaşlarla görüştü.