Bamsı Beyrek Seyir Terası’nda onuruna verilen yemeğin ardından konuşan Bakan Güler, şunları söyledi:

“Baba ocağım, kahramanlar yurdu, güzel Bayburt’umuzu ziyaret etmekten ve sizlerle birlikte bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum.

Öncelikle sizlere, Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyorum.

Toplumu bilgilendirme gibi son derece kritik bir görev üstlenerek hayatımızın her alanında önemli bir yer tutan siz değerli basın mensuplarımıza da hoş geldiniz diyorum. Sizlerin şahsında, buradan tüm Bayburtlu hemşehrilerime, saygılarımı sunuyor; selamlarımı gönderiyorum.

Anadolu’nun kadim şehirlerinden biri olan Bayburt’umuz, adeta bir tarih müzesidir.

Gerçekten de baktığımızda;

- Muhteşem görüntüsü ve binlerce yıla direnen varlığıyla Bayburt Kalemiz,

- Kıvrım kıvrım akan görkemli Çoruh Nehrimiz,

- Doğa harikası manzaraları ile Çoruh Vadimiz,

- Sarsılmaz heybeti ile Kop dağımız,

- Selçuklu döneminden bu yana ezanların dinmediği Ulu Camimiz,

- Tarihi mirasımızın sembollerinden Şehit Osman Türbemiz,

- Yeşil doğa ile bütünleşen estetik mimarisiyle Korgan Köprümüz,

- Cumhuriyetin ilanının bir nişanesi olarak inşa edilen saat kulemiz ve daha nice güzide eser,

Bayburt’umuzun zengin tarihî mirasını ve doğal güzelliklerini ortaya koyan başlıca değerlerdir.

Bayburt’umuz bu müstesna zenginliklerinin yanı sıra büyük kahramanlar, ozanlar ve şairler de yetiştirmiştir.

Nitekim;

- Millî kültürümüzün paha biçilmez bir hazinesi olan Dede Korkut’un;

- Kahramanlığına türküler yazılan Genç Osman’ın,

- Halk ve Divan edebiyatının mümtaz şairlerinden Bayburtlu Zihni’nin de ait olduğu topraklar, işte bu topraklardır.

Böylesine güzel bir memleketimiz olduğu için gurur duyuyoruz.

Bayburt, millî ve manevi değerlerine sahip çıkmada, davasına vefa göstermede, zirvelerin şehridir.

İşte kahraman atalarımızın torunları olan Bayburtlu hemşehrilerimin bugün de gösterdiği kararlı millî duruş, ülkemizin birlik ve beraberliğinin teminatıdır.

Değerli Basın Mensupları,

Türkiye, son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde;

- Her alanda, ülkemizin dört bir yanına yapılan büyük yatırımlar ve üretilen hizmetlerle çok daha gelişmiş bir seviyeye yükselirken;

Bayburt’umuz da, ülkemizin tüm şehirleri gibi hükûmetimizin ortaya koyduğu eser ve hizmet siyaseti ile pek çok alanda ciddi bir gelişim kaydetmiştir.

Bu süreçte; ulaştırmadan sağlığa, tarımdan hayvancılığa, eğitimden spora, çevre ve şehircilikten turizme kadar her alanda önemli yatırımlar ve projeler kararlılıkla hayata geçirildi, geçiriliyor.

Hükümetimizin bu kapsamlı vizyonuyla Bayburt’umuz her geçen gün daha modern, daha yaşanabilir bir şehir haline geliyor.

Şehrimizde her alanda belirgin bir şekilde yaşanan bu dönüşüm, Bayburt’umuzun gerçek potansiyelinin de ortaya çıkmasını sağladı.

Çok şükür bölgesinde huzurun merkezi olarak gıpta edilen şehrimiz, artık sahip olduğu imkânlarla da örnek bir şehir olma yolunda hızla ilerliyor.

Sevgili hemşerilerimiz için ne yapsak azdır. Bunun için hem yerel yönetim hem de merkezi hükûmet olarak; durmadan, yorulmadan Bayburt’umuzu daha da geliştirmek düsturuyla hizmetlerimize devam edeceğiz.

Bu bağlamda Bayburtlu hemşerilerimizin, beklenti ve taleplerini de yakından ve dikkatle izliyor; ayrıca sizlerden gelen önerileri de her zaman önemsiyor ve takip ediyoruz.

Tüm bunların yanı sıra Millî Savunma Bakanlığı olarak bizler de Bayburt’umuzun gelişimine yönelik katkılar sunma gayretindeyiz.

Nitekim şehrimizin medar-ı iftiharı olan 17’nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığımızın, kahramanlar yurdu Bayburt’ta olması, eminim ki tüm hemşerilerim için ayrı bir gurur vesilesidir.

Değerli Basın Mensupları,

Etrafımızın ateş çemberi olduğu bu kritik coğrafyada var olabilmek ve huzurumuzu koruyabilmek için devlet ve millet olarak her alanda, her zaman güçlü ve uyanık olmak zorundayız.

Bakan Güler Bayburt Davasına Vefa Göstermede Zirvelerin Şehridir

Bu çerçevede kahraman ordumuz, yıllardır ülkemizin enerjisini tüketen terörü yok etmek için yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği kapsamlı operasyonlar sonucunda terörle mücadelede tarihî başarılar elde ediyor.

Artık ülkemize yönelik tehditleri sınırlarımıza dayanmadan, kaynağında bertaraf ederken; diğer yandan da birçok coğrafyada, barış ve istikrarın tesisine yönelik gayretlerimizi sürdürüyoruz.

Yaptığımız bu çok yönlü girişimler; Türkiye’nin küresel bir aktör haline dönüştüğünü; müzakere masalarının mimarı ve vazgeçilmez bir üyesi haline geldiğini de en açık şekilde ortaya koymaktadır.

Terörle mücadelenin başarıyla yürütülmesinde, ülkemizin uluslararası arenada siyasi ve askerî etkinliğinin sağlanmasında; asil milletimizin gururu olan yerli, millî ve modern savunma sanayimizin geliştirilmesi de belirleyici bir rol oynuyor.

Elbette kat edecek daha çok yolumuz olduğunun da bilincindeyiz.

Haktan Yücel: "Bayburt'ta trafik çile oldu, Emniyet ne zaman el atacak?"

Haktan Yücel: "Bayburt'ta trafik çile oldu, Emniyet ne zaman el atacak?"

Temel hedefimiz; şu ana kadar her alanda elde ettiğimiz başarıları korumak ve daha yüksek seviyelere çıkarmaktır.

Bu doğrultuda, Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi süreçte “Türkiye Yüzyılı” hedeflerimize büyük bir azim ve şevkle yürümekteyiz.

Bu kutlu yürüyüşte Bayburt’umuzun, hemşerilerimizin, bizlerle olduğunu bilmek, desteğini hissetmek en önemli dayanağımız ve ilham kaynağımızdır.

Sonuç olarak şehrimizin imkân ve olanaklarını daha da artırmak, hemşerilerimizin daha müreffeh bir yaşam sürmelerini sağlamak için çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edecek;

- Bayburt’umuzu “Türkiye Yüzyılının marka şehirlerinden biri haline getireceğiz.

Bu konuda gece gündüz çalışan, başta Sayın Vekilimiz, Valimiz, Belediye Başkanımız ve İl Başkanımız olmak üzere gayret gösteren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Sözlerime son verirken; kıymetli hemşerilerimi bir kez daha saygılarımla selamlıyor; siz değerli basın mensuplarına da görevlerinizde üstün başarılar diliyorum. Kalın sağlıcakla.”