Pençe-Kilit’te metan gazı faciasında 12 askerin şehit olduğu olayı değerlendiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, idari tahkikat başlatıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Yüksekova’da 6 kahraman askerin son yolculuğuna uğurlandığı törene katıldı.

Tören sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Güler, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 askerin şehit olduğu olaya ilişkin detayları paylaştı.

METAN GAZI FACİASI: 12 ŞEHİT

6 Temmuz 2025’te, 28 Mayıs 2022’de şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşına ulaşmak için komandoların bir mağarada arama-tarama yaptığı sırada metan ve karbonmonoksit gazından etkilenen 12 askerin şehit olduğunu anımsatan Bakan Güler, gazdan etkilenen askerler hastaneye sevk edilirken, mağarada kalanlar için AFAD ve Türkiye Kömür İşletmeleri Tahlisiye ekipleriyle koordineli kurtarma çalışması başlatıldığını duyurdu. Bakan Güler, bu fedakârlığın Türk ordusunun emsalsiz dayanışmasının bir örneği olduğunu vurguladı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Yüksekova’da şehitlerimiz için düzenlenen uğurlama törenine katıldı. Bakan Yaşar Güler, 6 kahraman silah arkadaşımızın son yolculuklarına uğurlandığı tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda… pic.twitter.com/uDUJLjLlYA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 7, 2025

“Acımız büyük, hislerimiz tarifsiz" diyen Bakan Güler, "Şehitlerimiz, milletimizin özgürlük ve bağımsızlığının simgesi olarak tarihimizde daima yer alacak. Onların hatıralarını minnetle yaşatacağız” dedi.

Olayın kendilerini derin üzüntüye boğduğunu ifade eden Bakan Güler, idari tahkikatın en ince ayrıntısına kadar inceleneceğini duyurdu.

Güler, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine, TSK ve millete başsağlığı dilerken, “Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. TSK, aynı azim ve kararlılıkla görevine devam edecektir” ifadelerini kullandı.