Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kıbrıs Gazisi Ahmet Küçük ile İsminaz Küçük'ü, evliliklerinin 50. yılı dolayısıyla Başkent'teki evlerinde ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evliliklerinde yarım asrı geride bırakan Kıbrıs Gazisi Ahmet Küçük ve İsminaz Küçük çiftini evlerinde ziyaret ederek, 50. evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Aile Yılı kapsamında 81 ilde, evliliklerinin 25. ve 50. yılını dolduran çiftler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ve mülki idari amirler tarafından evlerinde ziyaret ediliyor. Bu kapsamda 3 çocuk ve 8 torun sahibi, 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ahmet Küçük ile eşi İsminaz Küçük'ün Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evine konuk olan Bakan Göktaş, ziyarette, çiftin 50. evlilik yıl dönümleri dolayısıyla aileye pasta sürprizi yaptı.

Küçük çifti ile yıl dönümü pastasının mumlarını üfleyen Bakan Göktaş, tebriklerini iletti. Aileye uzun ve mutlu evliliklerinin sırrını soran Bakan Göktaş, aileden, "karşılıklı anlayış ve hoşgörü" yanıtını aldı.

Kıbrıs Gazisi Küçük'ün Kıbrıs Barış Harekatında yaşadıklarını da dinleyen Göktaş, "Ne mutlu size torunlarınıza anlatacak çok hikayeniz var. Sizden milli ve manevi duyguları öğreniyorlar." dedi. Kıbrıs Gazisi Küçük ise Bakan Göktaş'tan Aile Yılı'nda, Kıbrıs Gazilerini aileleriyle birlikte Kıbrıs'a götürmeleri talebini iletti.

Ziyarette Küçük, nişan fotoğrafı, madalyaları ve duvarda asılı madalya beratlarını da Bakan Göktaş'a gösterdi.

Bakan Göktaş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şunları kaydetti:

Bugün bir evlilik yıl dönümü kutlamasına katıldık :)Hayat arkadaşlığında 50. yılını tamamlayan Küçük ailesinin misafiri olduk. Kıbrıs Gazimiz Ahmet Bey ve İsminaz Hanım, yarım asırdır aynı yastığa baş koyuyor. Aile olmak demek omuz omuza geçirilen bir ömür demektir. Ahmet bey… pic.twitter.com/PjgMqLIBTN— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) February 21, 2025

"Hayat arkadaşlığında 50. yılını tamamlayan Küçük ailesinin misafiri olduk. Kıbrıs Gazimiz Ahmet Bey ve İsminaz Hanım, yarım asırdır aynı yastığa baş koyuyor. Aile olmak demek omuz omuza geçirilen bir ömür demektir. Ahmet bey ve İsminaz hanım da zor zamanları el ele aşmış, iyi günleri birlikte paylaşmış, ailelerini vefa ve emekle büyütmüşler. Örnek bir çift, güzel bir aile olarak kendilerini tanımak bizim için büyük bir mutluluk oldu. Kendilerine sağlık ve huzurla geçirilecek nice yıllar diliyoruz."

Evliliklerinde 25. ve 50. yılını dolduran çiftlere ziyaretler, Aile Yılı süresince devam edecek.