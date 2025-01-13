Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Merkez Bankası tarafından açıklanan Kasım 2024'e ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Bolat, cari işlemler açığının uygulanan ekonomi programı ile uyumlu şekilde tahminlerin dahi altına gerilediğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, cari işlemler açığının 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 85,5 oranında azalışla 5,6 milyar dolar olarak kaydettiğini anımsattı.

Tepe noktası olan 2023 yılı Mayıs ayında 55,6 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığının sonraki aylarda 48,2 milyar dolar azalarak, 2024 Kasım ayı itibariyle 7,4 milyar dolara gerilediğinin altını çizen Bakan Bolat, "Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının son 12 ayda 54,4 milyar dolar fazla vererek yaklaşık 5 yılın (Şubat 2020: 57,7 milyar dolar) en yüksek değerine ulaşmıştır. 2024 Kasım ayında yıllıklandırılmış ihracatımız, yıllık bazda yüzde 2,3’lük artış ile 262,4 milyar dolara yükselmişti. Aynı ayda yıllıklandırılmış ithalat ise yüzde 6,7’lik azalışla 340,9 milyar dolara gerilemişti. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı yüzde 27,8 oranında azalarak 79,4 milyar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 6,8 yüzde puan artarak yüzde 76,7 olmuştur. Dış ticaret açığındaki gerilemeye, hizmet ihracatımızdaki artış da eşlik etmektedir. Hizmet gelirleri Kasım ayında yıllıklandırılmış bazda 113,7 milyar dolar ile rekorunu yenilemiştir. Hizmet ihracatının içinde yer alan seyahat gelirleri ise 54,4 milyar dolara yükselmiştir" dedi.

Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydettiğinin altını çizen Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak, bu başarıyı daha da ileriye taşıyarak, ekonomimizin büyüme hedeflerine katkı sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi. Bolat, cari işlemler açığındaki düşüşlerin bir taraftan makroekonomik istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecini desteklerken, diğer taraftan da ekonomik büyümenin daha dengeli seyretmesini sağladığını kaydetti.