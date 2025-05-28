Bahçeşehirliler Derneği’nin “BADER” Türk Sanat Müziği Korosu, 9. yıl konserinde izleyenler TSM'ye doydu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bahçeşehirliler Derneği’nin “BADER” Türk Sanat Müziği Korosu’nun 9. yıl konseri büyük beğeniyle izlendi.

Sunuculuğunu Pınar Sofuoğlu’nun yaptığı konseri, ünlü şef Atakan Konakçı yönetti. Konserin birinci bölümünde Türk sanat müziğinin efsane eserleri seslendirildi.

İkinci bölümde ise Türk tangolarına yer verildi. 24 kadından oluşan koroda, aralarında gazeteci Ali Birerdinç’in de bulunduğu 7 erkek korist de yer aldı.

Bahçeşehirliler Derneği Başkanı Uğur Barış Karabulut, “Koromuz önümüzdeki günlerde 10. yıl konserimiz için çalışmalara başlayacak” dedi. Konser, yakın zamanda kaybedilen Edip Akbayram ve Volkan Konak’ın birer eserinin seslendirilmesi ile sona erdi.