Konya Karatay Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen “Dizi Müzikleri Piyano Konseri”, sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.KONYA (İGFA) - Sanat Yönetmeni Şakir Nevruz ve öğrencilerinin sahne aldığı konser, izleyicilere nostaljik anlar sundu. Yoğun ilgi gören konserde, geçmişten günümüze iz bırakan dizilerin müzikleri piyano eşliğinde yeniden hayat bul

GENÇ YETENEKLERDEN NOSTALJİK YOLCULUK

Türk televizyon tarihinde iz bırakan yapımların müziklerinin piyano yorumları, salonu dolduran sanatseverleri hem duygulandırdı hem de keyifli anlar yaşattı. Her biri sahneye büyük bir özenle çıkan öğrenciler, performanslarıyla izleyicilerden alkış alırken yetenekleriyle de beğeni topladı.

KONSER, SANATSEVERLERDEN TAM NOT ALDI

Sanatseverler; kültürel etkinliklere verdiği önemden dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya, Sanat Yönetmeni Şakir Nevruz’a ve emeği geçen öğrencilere teşekkür ederek; “Böylesine güzel bir programa ev sahipliği yaptığı için Karatay Belediyesi’ne ve Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya teşekkür ediyoruz. Çok özel bir akşamdı. Hem nostaljik bir yolculuk yaptık hem de keyifli vakit geçirdik. Bu konser, hafızalarımızda yer edecek. Böyle etkinliklerin artarak devam etmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandılar.