Milli Savunma Bakanlığı, BAHA İnsansız Hava Aracı ve SUNGUR Füzesi’nin kabul faaliyetlerinin tamamlanarak TSK envanterine alındığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle güçlenmeye devam ettiği belirtildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilen Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA) ve SUNGUR Omuzdan Atılabilir Hava Savunma Füzesi’nin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındığını duyurdu.

Hatırlanacağı gibi BAHA düşük irtifada keşif ve gözetleme görevleri için tasarlanırken, ROKETSAN tarafından geliştirilen SUNGUR, 8 km menzile sahip hava savunma füzesi olarak öne çıkıyor.

IRAK’TA SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ

Bu arada Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet'in 19-22 Nisan 2025’te Bağdat’ta düzenlenen IQDEX Uluslararası Savunma Fuarı’na katıldı. Heybet, ASFAT ve diğer yerli savunma sanayi şirketlerinin stantlarını ziyaret ederek, Irak Sanayileşme Kurumu Başkan Yardımcısı ile “Niyet Beyanı” imzaladığını belirten Tuğamiral Aktürk, ayrıca, ASFAT ve YDA ortaklığıyla kurulan AYDA şirketi ile Irak Savunma Sanayi Komitesi arasında “Topçu Mühimmatı Üretiminin Yerlileştirilmesi ve Transferi” için ortaklık anlaşması imzalandığını da duyurdu.