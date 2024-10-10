Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar Şube Kongresinin ardından tekrar Başkan Seçilen Muharrem Aktürk’ü tebrik etmek ve Hemşerilerimizle istişare etmek için, Bağcılar CHP İlçe Başkanı Bayburtlu Hemşerimiz Caner Salma ve İlçe yöneticileri ile birlikte ziyaret gerçekleştirdiler.

Bağcılar CHP ilçe yönetiminin ziyaretinde Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, Bayburtlu Hemşerimiz Bahçelievler CHP Meclis Üyesi Erhan Kazel, Bayburtgündem Gazetesi İmtiyaz sahibi Mehmet Demirer, Köy dernek başkanları ve hemşerilerimiz hazır bulundular.

CHP Bağcılar İlçe Başkanı Hemşerilerimizle sohbetinde kendisininde Bayburtlu olduğunu ifade ederek bizler her daim hemşerilerimizin hizmetindeyiz dedi.

Bağcılarda yaşanan tüm konularda bizi arayabilirsiniz, kapımız her daim hemşerilerimize açık olacak.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Şube Başkanı Muharrem Aktürk,selamlama konuşmasında Derneğimizin kapıları tüm siyasi partilerimize açık,Bayburtlu Hemşerimiz Bağcılar CHP ilçe Başkanı Caner Salma kardeşimize bu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum dedi.

Caner Salma kimdir?

1992 Yılında İstanbul'da dünyaya gelen Caner Salma Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden mezun olmuştur.

Halen İstanbul Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir.

Bir çok global şirkette İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak görev yapan Caner Salma bunun yanında İş Güvenliği Uzmanlığına sahiptir.

2010 yılında İkinci ailesi ve bir parçası olmaktan onur duyduğu partisine üye olmuş ve çeşitli kademelerde görevler almıştır. Sırası ile; Gençlik Kolları İlçe Başkan Yardımcılığı, Gençlik Kolları İl Delegeliği, Gençlik Kolları İl Yöneticiliği, İlçe Eğitim Sekreterliği, Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı görevlerini başarı ile tamamlamıştır. 25 Şubat 2024 tarihinde, ilçe yönetim kurulu üyelerinin tamamının desteğini alarak oy birliğiyle İlçe Başkanlığına seçilmiş ve İlçe Başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.